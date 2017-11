Gran Premio de Brasil

Decepcionante

Después de un sábado de ensueño para Sergio Pérez, parecía que el fin de semana en Brasil terminaría como un éxito, sin embargo una mala arrancada y poco ritmo dentro de la carrera relegaron al mexicano a noveno puesto y sumó sólo dos puntos en el campeonato. Aunque en las últimas vueltas terminó envuelto en una batalla por el séptimo puesto con Felipe Massa y Fernando Alonso, Sergio nunca pudo sobrepasar al Honda del español, que es evidentemente inferior a la planta de poder Mercedes. Por su parte, Esteban Ocon abandona una carrera en la Fórmula Uno por primera ocasión desde que compite en el serial, terminando una racha de 27 competencias encontrando la bandera a cuadros. Ayer sin duda fue el domingo más complicado que ha enfrentado Force India este año; aunque sumó puntos nunca estuvieron al nivel de sus rivales directos, Williams y McLaren.

Superiores

Ferrari y Sebastian Vettel dominaron ayer en Sao Paulo y sólo nos dejó con el sentimiento de qué hubiera pasado si la escudería italiana no se autoconsume a media temporada. Vettel manejó una carrera sin errores y desde que arribaron a las eses de Senna tomó el liderato y nunca lo abandonó. La estrategia puede ser el único detalle en Ferrari ayer. Vettel se vio ligeramente amenazado por Valtteri Bottas después de su parada en los fosos, pero el alemán reaccionó rápidamente y pronto logró poner el suficiente tiempo entre él y su rival para impedirle el uso del DRS. Por su parte, Kimi Raikkonen no pudo igualar el ritmo de su compañero de equipo, pero logró terminar la carrera en el último peldaño del podio, pero creo que sigue sin demostrar el desempeño necesario para continuar en la máxima categoría un año más en 2018. Ferrari podría utilizar el asiento del finlandés para promover a su canterano Charles Leclerc quien ha dominado en todos los seriales en los que ha competido en su carrera en lugar de colocarlo en Sauber, donde seguramente sufrirá por terminar carreras y soñar sólo por puntos. Independientemente del resultado de ayer, es esperanzador para los aficionados a la escudería, y con pocos cambios previstos para 2018, seguramente Ferrari seguirá compitiendo por triunfos.

Despedida y bienvenida

Felipe Massa pudo decirle adiós a su afición como local de una manera muy diferente a la de hace un año, cuando por un incidente no pudo alcanzar la bandera a cuadros. Ayer, Massa hizo probablemente su carrera más sólida de la temporada y pudo contener los ataques de Fernando Alonso al final de la carrera para terminar en el séptimo puesto. Se le agradece al brasileño los 15 años dentro del circuito, pero también se le aplaude la decisión de colgar el casco y abrir oportunidad a otros pilotos. Desgraciadamente o afortunadamente, depende cómo lo veamos, Claire Williams no está buscando su reemplazo en la próxima generación. La terna es bien conocida con Robert Kubica rumorado a ser el favorito. El polaco probará en un par de semanas, justo después del último Gran Premio, en un test de Pirelli a bordo del monoplaza actual y servirá para evaluar su rendimiento y capacidad física. Kubica no sólo tiene que sobresalir en la pista, también necesita encontrar apoyo económico si quiere asegurar su lugar en la parrilla para el próximo año.

Emocionante

Es una pena que para atestiguar una carrera realmente entretenida se tenga que depender de situaciones extraordinarias. Ayer, Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo sumaron 26 puestos ganados entre los dos. El trazado brasileño no figura como uno amable para sobrepasar, pero eso no importó ayer. Hamilton en especial pudo sacar más provecho a su monoplaza, y llegué a pensar que podría hacer historia en el serial si triunfaba partiendo desde los fosos. El cuarto puesto donde terminara el recién coronado campeón del mundo comprobó que Hamilton y Mercedes no pretenden levantar el pie del acelerador hasta que la bandera a cuadros aparezca en Abu Dhabi en un par de semanas. Ricciardo, por su parte tuvo una arrancada complicada donde sufrió un trompo, pero fue el protagonista de los sobrepasos más espectaculares en la carrera y termina en el sexto puesto. Lo que es importante subrayar, es la necesidad por parte de Liberty Media de solucionar el problema sobre los rebases, no es posible que siendo la categoría suprema del automovilismo sean recurrentes las carreras monótonas y en algunos casos aburridas.