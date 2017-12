"Gracias licenciado"

Ahora si ya es una tradición el asistir a la Feria Internacional del Libro que hace más de seis lustros celebramos en esta ciudad gracias a la munificencia del señor Licenciado que tan generosamente nos la proporciona cada año; nadie soñaba durante las primeras ediciones que llegaría a ser lo que es; entonces eran unos cuantos libreros proponiendo libros que mayoritariamente trataban de temas marxistas -por desgracia para mi era la obra de Karl y no la de Groucho- y algunos autores.

Actualmente la feria es sin duda uno de las concentraciones de fauna humana más completos que pueda pensarse. En primer término podrá observar a los intelectuales grado tres estrellas a los que hacen sentir el cariño de la raza de bronce en su esplendor salvaje; debo reconocer que, al que esto escribe, o sea yo, no me gustan las multitudes y además porque no me han invitado y por eso nunca he asistido a las de los superestrellas. En segundo término están muchos intelectuales con renombre y cómicos y artistas mediáticos -aunque menos que los otros- que son traídos por sus editoriales a promover sus obras. En tercer lugar una pléyade de políticos, pretendiendo que saben “ler” o que están interesados en la cultura, la ventaja es que ellos mismos proveen seguidores que pretenden tener interés en lo que dicen nuestros amados y amadas representantes populares -que supongo absorben el costo con fondos públicos-. También asisten, a su propia costa, autores menos famosos con la esperanza de ser descubiertos por aquellos, si los hay, promotores de fama.

Habrá quien vaya a ser visto como persona culta, pero estos son los menos; el grueso de asistentes lo formamos quienes vamos a ver que encontramos para comprar algo y claro que la principal asistencia la proporcionan los pubertos del licenciado los que, con toda razón están más preocupados por la vecina que los acompaña y que evidentemente no tienen y es previsible no tendrán ningún interés en la cultura y mucho menos en los libros, pero que el licenciado (que convenientemente también es propietario de una universidad) necesita para efectos de mercadotecnia aumentar el número de asistentes, ya que, los precios que los expositores pagan tienen relación con ese número de raza sufriente.

No cabe duda, el licenciado es vivísimo, yo tengo gozo del privilegio de ser su amigo, bueno, somos amigos a medias porque yo si soy su amigo pero, para mi infortunio él no.

El licenciado es muy criticado por muchas personas porque es un gran promotor de espectáculos y ha promovido teatros y centros para todo tipo de desarrollos culturales y populares ( a los que probablemente nunca iré ya que no me gustan esos shows y menos los tumultos) lo que no obsta para que mi menda, junto con cientos de miles de sufridos nacionales nos transformamos casa año en en agradecidos creyentes en lo bueno que es al permitirnos asistir cada año a la feria y capaz que algún día hasta leamos algún libro.

@carlosmorsa