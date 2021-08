Gatell presume, y ¿los huérfanos?

El jueves Hugo Lopez-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el promedio de vacunación diaria en México es de más de 750 mil dosis. “En este momento superamos a Estados Unidos, sin perder de vista que tenemos una población tres meses menor a la de Estados Unidos”. Mientras tanto en el país vecino, el mismo jueves, las autoridades del Centro de Enfermedades Contagiosas (CDC) informaba que en las últimas 24 horas se habían aplicado un millón de vacunas y que la demanda continuaba al alza desde la última semana.

Todo parece indicar que Lopez-Gatell ‘tiene otros datos’, además, para que involucrar sin sentido el factor poblacional cuando visto el panorama desde otros ángulos nos muestran la cruda realidad en que nos encontramos frente a la pandemia. En Estados Unidos ya se ha vacunado completamente al 57 por ciento de la población -el 71 por ciento con al menos una dosis-, mientras que en México apenas pasamos el 21 por ciento, y sobre todo que debemos de tomar en consideración que dependemos del suministro de Estados Unidos y que nuestro ‘estado de salud’ -por la ineficiencia en el manejo de crisis- nos tiene lejos de estar en las condiciones óptimas de acuerdo a la necesidades y a la emergencia.

Lo que único que hace el subsecretario es hablar sin evidencias reales, hablar por hablar, hablar para distraer, hablar para lanzar ‘cortinas de humo’ para no detenernos a ver y analizar las deficiencias que se han tenido desde la llegada del Covid. Hay muchos aspectos, que como consecuencia de la misma pandemia han llegado o se ha incrementado, de los que no se ha hablado y tampoco parece que se vaya a tomar acción. Un caso concreto, los miles de huérfanos que nos ha dejado la crisis.

The Lancet, el semanario inglés especializado en temas de medicina, considerado como una de las máximas autoridades en la materia, publica un estudio realizado entre Marzo del 2020 a Abril 2021, que concluye que como consecuencia de la pandemia 1.5 millones de niños en el mundo han perdido sus padres, abuelos o personas que se hacían cargo de ellos. Y sabe usted, ¿Cuál es el país que encabeza esa lista?. Si, le atino, México. De acuerdo con la publicación, en el año contabilizado 143 mil niños quedaron huérfanos -tres niños por cada mil-, que se agregan al millón 600 mil que ya existían en nuestro país, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Estos asuntos que requieren atención inmediata son de los que se tiene que hablar y atender, no de andar comparándonos y presumiendo falsedades. Los programas sociales para atender a los pequeños que han quedado desamparados están rezagados en los programas sociales -o por lo menos no los difunden-. No existen políticas claras, mostrando una ausencia de atención y responsabilidad. Esos miles de niños están borrados de las políticas públicas, y más ahora que se necesita y que la cantidad de niños desprotegidos se incrementa de manera acelerada. Urge que Lopez-Gatell se dedique a lo que su nombramiento dice que es responsable, a la ‘Prevención y Promoción de la Salud’. ¿Usted, qué opina?