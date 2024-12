Gástese todo su dinero

La economía y las finanzas personales tienen una severa contradicción. Mientras que cualquier asesor en finanzas personales le dirá que lo mejor es que cuide su dinero, en economía tenemos que el consumo que hacen las familias representa la mayor fuerza que mueve a la economía.

El gasto que hacen las familias en México representa más de la mitad de todo el PIB del país. Por eso, cuando las personas gastan dinero, salen, compran y adquieren créditos, entonces la economía se mueve. Crece.

Pero ¿qué pasa cuando las familias en lugar de comprar deciden guardar su dinero? Ya lo vimos en 2020 durante la pandemia: la economía entera de hunde.

No es casualidad que ese año, la economía mexicana haya tenido su peor año desde que llevamos registro del PIB nacional, cayó un 8.5 por ciento.

Entonces, si usted no gasta, no compra ni pide créditos; ese dinero deja de convertirse en ingresos para otra persona. Por lo que negocios y comercios ven disminuidas sus ventas y sus motivaciones para contratar más empleados.

Pero, por otro lado, en finanzas personales, si usted no es responsable con sus gastos y solamente se la pasa en fiestas gastando hasta lo que no tiene, entonces habrá llevado alegría a otros negocios, pero habrá puesto en riesgo su situación financiera.

Y es que el problema no es que al final del año usted no tenga dinero para la cena, sino que, con tal de mantener un ritmo de gasto insostenible, lo que hacemos es recurrir a la deuda, a la tarjeta de crédito. Lo que compromete el uso que le daremos al dinero que todavía no hemos ganado.

No lo hemos ganado, pero ya nos lo gastamos.

Entonces. Como macroeconomista yo le tengo que decir que disfrute de estas fiestas y una forma de disfrutarlas es participando de la carrera de compras que se vive en todos lados. Ese impulso al consumo es la fuerza que alimenta a la economía nacional, ya sea formal o informal.

Pero como su asesor en finanzas personales, le sugeriría que fuera muy cuidadoso con sus ingresos extras que tendrá estos días. Por supuesto compre regalos, tenga posadas y cenas agradables con la familia. Pero también debería considerar no gastarse todo en fiestas y regalos, quizá deba de plantearse objetivos menos agradables, pero mucho más responsables.

Como el destinar una parte de sus dineros al pago de deudas que ya tenga. Sobre todo, a deudas que le sean las más caras o de tasas de interés más altas, como las de las tarjetas de crédito o de tiendas departamentales. Yo sé que no hay nada divertido en usar el dinero para pagar algo que ya compramos.

Pero piénselo, lo que está haciendo cuando hace un pago adelantado o cancela una deuda cara, es ahorrarse algo de dinero en el pago de intereses. Es decir, dinero que usted le regalaría al banco se quedará en su bolsillo. Piénselo como una forma de empezar más tranquilo el 2025.

El próximo año seguro que traerá muchas cosas, pero entre las que estamos seguros de que NO traerá, es una gran actividad económica. Si la economía este año, con todo y elecciones le ha parecido que casi no se ha movido, es porque usted tiene razón: la economía mexicana apenas si crecerá un 1.4 por ciento.

Y 2025 se anticipa que sea mucho peor: la contracción del gasto público, las amenazas de aranceles de Trump y el aumento en la incertidumbre nacional y global, hacen suponer que 2025 será un año peor que este que termina.

Así que no es mal consejo, ser cuidadoso con su dinero. Disfrute las fiestas y compre regalos, pero también recuerde que 2025 está a solo unas semanas de empezar y no se ve tan bueno como quisiéramos.

FS