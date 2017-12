“Gallo”-Rungvisai

Considerado exponente de la prestigiosa escuela boxística mexicana, el oriundo de Puerto Peñasco Sonora, Juan Francisco “Gallo” Estrada, está listo para exhibir su clase y convertirse en nuevo campeón mundial; desafiará al tailandés Wisaksil Wangek, quien lleva por sobrenombre Srisaket Sor Rungvisai, titular súper mosca CMB, en el Forum de Inglewood el 24 de febrero.

“Gallo”, quien viene de superar a Carlos Cuadras, cuenta con palmarés de 38-2, 25 nocauts. Una de sus derrotas fue ante “Chocolatito” Román González en cerrada pelea; el sonorense nunca logró la revancha, pero a cambio trepó a los cuernos de la Luna con la zarandeada que le ofreció en 2013 al hawaiano Brian Viloria en Macao.

Srisaket Sor Rungvisai, imprimió su nombre en el mapa del boxeo mundial con las dos victorias sobre “Chocolatito” González; el nicaragüense había sido señalado como el mejor kilo por kilo del mundo tras el retiro del boxeo de Mayweather Jr. El segundo triunfo del tailandés sobre el centroamericano fue la comprobación de las enromes facilidades que otorgaba Román en esta categoría; ante Cuadras fue también castigado, su talla era chica para el peso, y perdió, pero los jueces lo protegieron con la victoria. Rungvisai no quiso dudas en la revancha y noqueó de alarmante manera a “Chocolatito” en cuatro asaltos, quien esa noche inició con el descenso de su brillante carrera.

Con el “Gallo”, el tailandés tendrá pelea, no será el mexicano adversario de talla chica. Debe ser pelea intensa, de nocaut, Rungvisai tiene palmarés de 48-4, 40 nocauts.

Circo de mil millones de dólares

Floyd “Money” Mayweather Jr. planea otro negocio, esta vez por mil millones de dólares; el estadounidense quiere alargar el circo con Conor McGregor, enfrentarlo dentro del octágono de UFC en 2018, de concretarse, De la Hoya y Pacquiao, que buscan negocio con el irlandés, tendrían que hacerlo también en el octágono para que el producto pudiera venderse. Dentro de un cuadrilátero ya no sería el mismo circo.

Bob Arum, promotor que construyó la imagen de indestructible para el filipino Manny Pacquiao, ya trabaja con dos boxeadores que considera podrían convertirse en sucesores del oriental. Uno es el ucraniano Vasyl Lomachenko, a quien el presidente de Top Rank llenó de elogios. Aseguró que en toda su larga trayectoria en el mundo del boxeo profesional no había visto a alguien tan “especial”. “No he visto en mis 50 años de experiencia algo como esto”. Arum lo llegó a comparar con Muhammad Ali, tras la victoria de Lomachenko sobre el cubano Rigondeaux. No se debe olvidar que el antillano ofreció demasiadas facilidades en este desigual combate. El campeón supermosca de la FIB, Jerwin Ancajas, es el otro nombre que el anciano promotor ya señala como talentoso y que podría ser la próxima superestrella que salga de Filipinas. Publicó Notifight.com

