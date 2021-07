• Para entender mejor lo que acontece con el ex director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, hay que señalar que todavía pertenece a la institución cementera, lo único que sucedió es que cambió de puesto, dejó la dirección deportiva y fue nombrado consejero de la Cooperativa.

• El motivo del cambio radical de funciones de Jaime Ordiales en La Máquina tiene varias explicaciones.

La primera de ellas es porque tras la llegada del nuevo presidente deportivo, Álvaro Dávila, se sumaron a la organización otros dirigentes que han trabajado con él, Héctor Lara en la dirección deportiva y Gabriel Saucedo en la dirección de finanzas.

• Jaime Ordiales poco a poco fue relegado de sus funciones por la nueva administración en el transcurso del torneo anterior hasta orillarlo a renunciar, lo cual desestimó realizar Ordiales porque tiene contrato vigente hasta junio de 2022, en tanto que la gerencia encabezada por Álvaro Dávila no lo pudo liquidar debido a la austeridad que vive Cruz Azul por el desfalco financiero que dejó el ex presidente, Guillermo “Billy” Álvarez, por lo tanto no quedó más remedio que quitarle a Ordiales sus funciones e inventarle el puesto de “consejero”.

• Pero aquí viene lo interesante, Jaime Ordiales tiene el reconocimiento de los dirigentes, José Marín y Víctor Velázquez, presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, quienes son realmente los que poseen actualmente el poder en el club de futbol.

• Está pendiente la celebración de la asamblea general de la Cooperativa en fecha próxima, donde se elegirá formalmente al nuevo presidente, con poder sobre las cementeras, las instalaciones y los activos de futbol.

Se estima que Víctor Velázquez podría ganar en las votaciones y proclamarse presidente de la Cooperativa con todas las atribuciones que tenía Billy Álvarez.

• Lo interesante es que Jaime Ordiales se mantendrá en la institución cuando suceda la asamblea y entonces podría recuperar su hegemonía en Cruz Azul tomando en consideración que José Marín y Víctor Velázquez, reconocen que el armado del plantel y la conquista del título son mérito de Ordiales y no de Álvaro Dávila, quien llegó por compromisos políticos, pero si esto sucede su futuro sería incierto en Cruz Azul.

• La razón por la que Álvaro Dávila no ha podido comprar ni vender jugadores de cara al nuevo torneo radica en que no tiene el poder legal que poseía Billy Álvarez de negociar compras y ventas, sólo puede realizar préstamos, hasta en tanto no se elija al nuevo presidente de la Cooperativa.

Los únicos refuerzos de Cruz Azul hasta el momento son el préstamo de Luis “Quick” Mendoza y el regreso de Lucas Passerini.

