l La falta de continuidad de un jugador en las alineaciones de su equipo no necesariamente puede ser por bajo rendimiento, aunque es la principal causa; pero también puede ser por la falta de empatía con el entrenador o simplemente porque no encaja en su sistema.

Éste puede ser el caso de varios jugadores del Guadalajara que extrañamente no han tenido regularidad en el presente torneo.



Sería imprudente que la directiva de Chivas pensara en desprenderse de elementos que han quedado a deber con Víctor Manuel Vucetich, sin antes decidir la suerte del técnico, porque, aunque lo más probable es que “Vuce” no renueve con el Rebaño, lo cierto es que para un nuevo estratega algunos jugadores tendrían mayor oportunidad.



l Otro despropósito en el que puede incurrir la directiva rojiblanca es planear las altas y bajas del plantel sin el consentimiento del técnico, ya sea Vucetich o quien llegue, problema que tuvo el director deportivo, Ricardo Peláez, al contratar los refuerzos del Clausura 2020, sin tomar en consideración al técnico en ese momento, Luis Fernando Tena.



l La lista de jugadores con menos regularidad en Chivas la encabeza el defensa, José Madueña, quien no ha jugado ni un solo minuto este torneo y desde que llegó Vucetich en agosto del año pasado, únicamente estuvo en dos juegos sumando 50 minutos en total.

Le sigue el volante ofensivo, Carlos Cisneros, con un total de 24 minutos en este campeonato, (10 contra el León y 14 frente al Pachuca).



l El tercer hombre con menos actividad es el atacante, Oribe Peralta, quien suma 82 minutos, con actuación en la primera jornada ante Puebla y en la 15 contra Tijuana; no ha marcado gol desde enero del año pasado.

Otro delantero con poca acción es César Huerta, suma 160 minutos, no ha conseguido gol, ha recibido oportunidad de actuar entrando principalmente de cambio en siete juegos.

Un delantero más desperdiciado es Ángel Zaldívar, con 203 minutos de juego ingresando de cambio en nueve partidos y sin marcar gol.

Aparece también el lateral, Christian “Chicote” Calderón, con apenas 306 minutos y sin lograr la titularidad.

Cierra la lista de los mal aprovechados por Vucetich, el volante Fernando Beltrán, con 344 minutos y quien era titular hasta antes de la etapa del actual técnico.



l Todo lo anterior es para dimensionar las noticias que ya circulan en los medios donde aseguran posibles refuerzos de Chivas y las monedas de cambio que la directiva rojiblanca tiene negociables.