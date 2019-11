- Se le atribuye al Atlas el destino de Chivas en la posibilidad de entrar a la Liguilla si los rojinegros vencen al Monterrey en la última jornada del torneo; pero tal vez no haya necesidad de llegar a crucificar o bendecir al Atlas porque hoy el Tijuana puede poner a todo mundo en su lugar, pues si Xolos vence a León, en automático quedarán eliminados de toda posibilidad de Liguilla: Chivas, Pachuca, Pumas y Atlas.

- Hasta que termine el torneo para Atlas y Chivas se podrá saber si continúan en su puesto los respectivos técnicos, Leandro Cufré y Luis Fernando Tena.

La directiva del Atlas tomará la determinación de darle continuidad o no a Cufré, en base al análisis de una serie de factores deportivos, extradeportivos y estadísticos y no como producto del sentimiento que les produzca la frustración de no clasificar a la Liguilla, por lo tanto, habrá que esperar el anuncio oficial de los dirigentes en los días siguientes a la terminación del torneo.

Cabe señalar que la directiva del Atlas mantiene en estudio a técnicos candidatos para llegar a la institución sin que esto signifique que Leandro Cufré no continúe.

- En Chivas serán los números de los ocho partidos dirigidos por Luis Fernando Tena, los que determinen la decisión directiva de una posible continuidad, con una salvedad, el técnico podrá aceptar o no la oferta si es que se lo proponen, porque entonces establecerá condiciones económicas, deportivas y de su cuerpo técnico, porque pueden surgir ofrecimientos de otros equipos.

- La última jornada de la Liga MX mantendrá el interés de lo que hagan Atlas y Chivas, pero sobre todo en las categorías de fuerzas básicas.

Atlas Sub-20 pone en juego la supremacía de la tabla ya que enfrentará al Monterrey y el que gane terminará como superlíder, con la ventaja de que ambos ya están clasificados a la Liguilla.

En la categoría Sub-17 el Atlas está en noveno lugar y debe ganar a Monterrey para aspirar a la Liguilla, pero si Rayados saca la victoria y logra el punto extra, la calificación puede ser para los norteños.

El Atlas Sub-15 disputará ante Pachuca la Semifinal en un solo juego a celebrarse mañana en Cecaf.

- Chivas Sub-17 es superlíder con ventaja de ocho puntos sobre el segundo lugar y nadie le quitará este puesto de privilegio.

Chivas Sub-20 está clasificado a la Liguilla en sexto lugar, pero puede mejorar la posición contra Veracruz.

Lamentablemente Chivas Sub-15 quedó eliminado en Cuartos de Final ante el América.