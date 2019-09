Fueron infundadas las versiones que aseguraron que en la Asamblea General Ordinaria de la FMF que se llevó a cabo el viernes pasado, uno de los temas a tratar era la desafiliación del Club Tiburones Rojos del Veracruz.

En realidad, este tema no se trató, ya que el motivo de la reunión fue dar a conocer los cambios en el Código Disciplinario de la FIFA y las medidas disciplinarias que habrá tanto en la Liga como en los partidos de la Selección Nacional.

Pero es evidente que por ganas no dejaron fuera de la agenda el asunto del Veracruz en la reunión de dirigentes, sino porque resulta inoperante desafiliarlo a mitad de torneo debido a que no es equitativo para los clubes que ya lo tuvieron de rival en comparación con los que ya no lo tendrían.

Tampoco procede la desafiliación en diciembre entre un torno corto y otro, porque eliminar al cuadro jarocho del Clausura 2020 dejaría empinados en el descenso a equipos como Chivas y Atlas.

Lo que puede suceder es que el Veracruz no necesita que lo echen, sino que se va a ir solo, porque en caso de que ocupe el último lugar de la porcentual al final de la temporada 2019-2020, no podrá salvarse del descenso, ya que la penalización por permanecer no sería de 120 millones de pesos, sino de 20 millones de dólares por reincidencia.

Es prematuro saber cuántos puntos conseguirá el Veracruz este torneo, pero se puede suponer que tendrá que sumar más de 30 puntos en el Clausura 2020 para salvarse, cifra que regularmente es inalcanzable para los clubes que clasifican a la Liguilla.

Lo único real es que el Veracruz no debía estar en Primera División porque fue el club que descendió la temporada pasada, pero qué bueno que así sucede para que escarmienten los demás clubes de la Liga MX por concebir normas tan absurdas como el pago de 120 millones de pesos por permanecer en la división de honor y por aceptar 19 y hasta 20 equipos en un campeonato al que le faltan fechas en el calendario y tienen que jugar tres jornadas dobles por torneo.

También lo cierto es que en el Veracruz no hay dinero y que a los jugadores les deben dos y hasta tres meses de salario, pero han decidido no inconformarse ante la Liga porque no tienen cara con qué pelear después de 36 juegos sin saber lo que es ganar.