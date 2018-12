l Gran negocio hizo el Necaxa con la venta de Dieter Villalpando al Guadalajara, ya que los Rayos adquirieron a este volante en el Draft de Cancún 2017 y al cabo de año y medio lo vendieron a Chivas en el doble de lo que les costó.

Dieter Villalpando tenía fama de llevar una vida extra cancha no propia de un futbolista profesional, sin embargo durante su estadía en Aguascalientes donde no hay nada que hacer después de las 10 de la noche, las cosas cambiaron y aseguran en Necaxa que este volante de 27 años de edad ya dejó atrás sus problemas de indisciplina.

- Se han generado muchas versiones del motivo por el cual el delantero Sub-20 del Guadalajara, José Juan Macías, no está incluido en la lista de 23 jugadores de Chivas que participarán en el Mundial de Clubes.

Existe una razón fundamental que atañe al cuerpo técnico rojiblanco que sentenció la ausencia de José Juan Macías en Emiratos Árabes Unidos y es su nula participación con en el primer equipo en las 17 jornadas del torneo que recién terminó, ya que solamente jugó 10 minutos cuando entró de cambio en el partido de la fecha cuatro contra Santos.

El motivo de la ausencia de Macías este torneo con José Cardozo se explica por ser un jugador indisciplinado tácticamente, pues si el técnico le pedía ciertas funciones él respondía que sólo es delantero y no debía hacer otras tareas; pero ahora surge otro problema, ya que si Macías no quiere cumplir lo que le ordena el técnico la directiva pensó en prestarlo a otro equipo, pero el jugador dice que tiene contrato y no acepta jugar en otro club, es decir que la bronca está buena, a ver en qué para.

- Quizá el nuevo técnico del Veracruz, Robert Dante Siboldi, está muy urgido de chamba porque de otra forma no se entiende por qué toma a un equipo destinado a descender.

Las matemáticas no fallan y alguien pudo decirle a Siboldi que necesita hacer 27 puntos el próximo torneo con los Tiburones Rojos para alcanzar el 1.000 en la tabla de cocientes, es decir que esta cifra equivale a clasificar a la Liguilla y aun así no asegura su permanencia en Primera División, ya que Lobos BUAP requiere solamente de 15 puntos el siguiente torneo para alcanzar el 1.000 en la tabla del descenso y por cada punto más que consiga Lobos BUAP después de alcanzar la cifra de 15, obligará a Veracruz a conseguir tres unidades más después de los 27 puntos.

Es decir que el Veracruz está sentenciado desde ya a descender el próximo torneo a menos que su propietario pague la permanencia con la multa de 120 millones de pesos.

- Los jugadores del Atlas concluyeron sus 12 días de vacaciones y a partir de hoy están citados a realizar estudios médicos y físicos en la clínica propiedad de Rafa Márquez.

El plantel de los Zorros se reunirá el sábado en sus instalaciones de la Madriguera Rojinegra a concluir las evaluaciones y el domingo viajarán a Quintana Roo para iniciar pretemporada en un exclusivo hotel de la Riviera Maya durante ocho días con regreso a Guadalajara el lunes 17 de diciembre.