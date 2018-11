-Sin motivo aparente el Atlas acumulará este fin de semana 15 días con las puertas del club cerradas a los medios de comunicación y por consiguiente las voces de sus jugadores y las noticias de la institución han brillado por su ausencia.

Lo anterior es lo de menos, pues si a la directiva del Atlas no le interesa que se sepa nada del equipo es su decisión, sin embargo parece absurdo que faltando un juego para que termine el torneo y con todo perdido y nada por ganar adopte la postura de aislar al plantel.



-A estas alturas del torneo en lo único que piensan los jugadores es en que llegue el 24 de noviembre para jugar el último encuentro de la temporada e irse de vacaciones; pero para el técnico rojinegro, Guillermo Hoyos, pareciera que la competencia apenas empieza ya que trabaja con el plantel desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde y no todo es con ejercicios en la cancha sino también con actividades en el aula, además, los jugadores toman los alimentos en el club.



-Lo más importante del Atlas a estas alturas no es lo que hagan o dejen de hacer hacia el final del torneo sino lo que viene para el próximo.

Ya es una mala costumbre en Atlas no continuar los proyectos de un torneo a otro debido a las malas planeaciones y esta vez no será la excepción, ya que después de una campaña tan desastrosa como ésta mal harían con seguir igual.



-La directiva ya planea reforzar el equipo para el próximo torneo con al menos tres jugadores, un defensa central, un volante y un delantero.

La anterior parece una frase acuñada por todos los clubes, pero en Atlas es urgente que lleguen buenos jugadores.



-No es necesario esperar al último juego de la temporada para hacer un juicio sumario de los refuerzos que fracasaron y no merecen continuar en los Zorros, basta ver sus números para determinar desde ya quiénes no cumplieron con las expectativas.

La directiva rojinegra trajo 10 refuerzos en este torneo y sólo uno justificó su contratación, el chileno Lorenzo Reyes.

El defensa norteamericano, Omar González, tuvo regularidad pero no mostró la calidad esperada.

El atacante Jéfferson Duque sólo se mostró en los últimos juegos; pero los restantes siete no merecen continuar en Atlas: Édgar Hernández, Alejandro Díaz, Octavio Rivero, Heriberto Olvera y Andrés Andrade.

Caso especial es el del delantero, “Ricky” Álvarez que sólo tuvo tiempo para lesionarse, jugó un solo partido completo, varios de cambio y anotó dos goles.

El suceso más funesto es el zaguero central, Nicolás Pareja, quien tras la cirugía de menisco que le practicaron el 13 de septiembre no se ha recuperado, cumplió nueve semanas en rehabilitación y aún no entrena con el equipo a pesar que el diagnóstico original era de cuatro semanas para regresar a las canchas.