-Las Chivas recibieron descanso este lunes tras el empate conseguido el domingo en el Clásico Nacional.

El plantel rojiblanco viajó en vuelo especial desde la Ciudad de México al término del juego contra el América y su arribo a Guadalajara ocurrió minutos después de la una de la mañana del lunes.

Chivas hoy inicia su preparación para recibir el sábado a Pumas en la jornada 12 de Liga.



-El Guadalajara enfrentará tres veces a Pumas en un periodo de tiempo muy corto, pues además del juego de Octavos de Final del Torneo de Copa del pasado miércoles 26 de septiembre, se volverán a ver las caras el próximo sábado en el Estadio Akron y posteriormente en la fechaFIFA la siguiente semana en un juego amistoso el miércoles 10 de octubre en el Avaya Stadium de San José, California.

En dicha gira por la Unión Americana Chivas jugará otro amistoso contra Tigres el sábado 13 de octubre en el Dell Diamond de Austin, Texas.



°El proceso de implementación del Video Assistant Referee (VAR) en la Liga MX continúa con el periodo de pruebas en vivo establecido por el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, quien decidió que durante la jornada 11 se realizaran pruebas de videoarbitraje en cuatro partidos del máximo circuito: Atlas contra Toluca, Pachuca frente a Cruz Azul, Pumas ante Puebla y en el Clásico Nacional.



°Para el siguiente fin de semana en algunos juegos de la jornada 12 se volverá a utilizar el VAR de la misma forma, es decir que no tendrá injerencia en ninguna decisión que cambie el rumbo del encuentro, sólo servirá de prueba para medir si los árbitros y las televisoras están preparados para cuando entre en función.

Durante agosto y septiembre los ensayos en vivo del VAR se realizaron en juegos de la categoría Sub-20 en todos los estadios de Primera División.



°A partir de las jornadas 13 y 14 después de la fecha FIFA, del 19 al 28 de octubre, las pruebas de videoarbitraje de juegos en vivo de la Liga MX, tendrán permiso de la International Football Association Board (IFAB), para entablar comunicación con el árbitro en el terreno de juego y se podrán realizar cambios de decisiones usando el VAR.

Lo mismo ocurrirá en las jornadas 15 y 16 del máximo circuito pero con la visita de enviados del IFAB, quienes darán la certificación del VAR a la Liga MX.



°El exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, tomó protesta ayer como gobernador del Estado de Morelos y en su gabinete aparecieron personajes del medio futbolero, tales como: el ex árbitro, Gilberto Alcalá, en el puesto de secretario de Desarrollo Social; el comunicador, Francisco Reyes, ex jefe de prensa del América será el vocero; el ex futbolista, Germán Villa, es el Director del Instituto del Deporte; el ex futbolista, Isaac Terrazas, encabeza el Fideicomiso del Estadio “Coruco” Díaz.