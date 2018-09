-El primer gol del Cruz Azul frente al Atlas anotado por Adrián Aldrete el sábado pasado en el Estadio Azteca, proviene de un error en la salida del cuadro bajo rojinegro donde el jugador que se desempeñó como lateral derecho, Jairo Torres, entregó mal un despeje directamente hacia Aldrete, quien ni tardo ni perezoso sacó un disparo desde fuera del área que se convirtió en golazo.



-Pudiera decirse que fue error del defensor rojinegro y efectivamente así es, pero más grave es la falla del técnico, Guillermo Hoyos, que lo puso en esa posición y no sabe que Jairo Torres no es defensa, si bien jugó en esa posición fue porque lo puso el técnico, pero Jairo se ha desempeñado toda su vida como delantero o volante ofensivo desde que llegó al Atlas a los 12 años.

Jairo Torres ha sido convocado a selecciones menores en todas las categorías siempre como volante ofensivo o delantero.



-Los inventos por parte del técnico del Atlas, Guillermo Hoyos, pueden hundir más al equipo; hace falta que alguien le diga dónde se desempeña mejor cada jugador o que se deje ayudar, porque en otro ejemplo, a su llegada puso de lateral izquierdo a Heriberto Olvera, jugador que no había jugado ni un minuto anteriormente, además ha prescindido de jugadores que venían haciendo su trabajo como, Gaddi Aguirre, Cristian Calderón, Edyairth Ortega, Alejandro Díaz, por mencionar algunos.



-El Atlas entrenó ayer a puertas cerradas y luego de una práctica ligera los jugadores se fueron al hotel de concentración a recibir charlas, como si la fórmula para ganar estuviera en los salones y no en la cancha.

Durante el presente torneo producto de los malos resultados son pocas la oportunidades que la prensa puede ingresar a las instalaciones de la Madriguera Rojinegra, pero ni con esa fórmula el equipo ha podido dar satisfacción a sus aficionados.



-Chivas prepara el partido de Octavos de Final del Torneo de Copa contra Pumas mañana a las 21:15 en el estadio rojiblanco.

El técnico José Cardozo pretende utilizar el cuadro alterno que viene actuando en la Copa con algún apoyo de jugadores titulares de la Liga, donde Michael Pérez podría reaparecer; pero quien está descartado por su lesión para el juego contra Pumas y se pierde también el Clásico contra América es Orbelín Pineda.



-La salida del comentarista de Imagen Televisión, Ramón Ramírez, no es señal de que asumirá como director deportivo del Guadalajara, pues los motivos de su separación de la televisora son contractuales, ya que aparte de que finalizó su convenio, radica en Houston, Texas, cada semana viaja a nuestro país a cubrir transmisiones y programas en Imagen Televisión con un costo alto para la empresa, pues aparte de su salario elevado, le pagan vuelos, hoteles y viáticos de primera clase.