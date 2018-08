Fútbol sin balón

El Atlas viajó en vuelo chárter a la ciudad de Puebla con los planteles de Primera División, Sub-20 y Sub-17, con la intención de regresar a Guadalajara al término del partido estelar, es decir que la delegación rojinegra descansará por la mañana de hoy y realizará su entrenamiento regenerativo en forma vespertina.

La primera edición de la “Campeones Cup” entre el Campeón de Campeones de la Liga MX, los Tigres de la UANL, contra el campeón de Copa de la MLS, el Toronto FC, a celebrarse el miércoles 19 de septiembre en el BMO Field de Toronto, no será impedimento para que el técnico de Tigres, Ricardo “Tuca” Ferretti, pueda dirigir en forma interina a la Selección mexicana en los partidos amistosos de fecha FIFA ante Uruguay y Estados Unidos los días 7 y 11 de septiembre.

Como se puede apreciar no se empalman los juegos amistosos de la Selección Nacional con el partido entre Tigres y Toronto que será la primera edición de esta competencia que se pretende hacer anualmente entre los campeones de la Liga MX y MLS.

Por lo tanto es posible que la directiva de Tigres de su anuencia a “Tuca” Ferretti para que se haga cargo de la Selección durante los próximos encuentros amistosos.

Lo más importante de esta lista provisional es que la FMF envió el pasado viernes la convocatoria a los jugadores mexicanos que militan en clubes de Europa y Estados Unidos, sin que ésta sea definitiva porque falta que la precise quien vaya a ser nombrado técnico de la Selección, sin embargo hubo necesidad de hacerlo porque la fecha se vencía y tenía que cubrirse el procedimiento.

La convocatoria definitiva de 22 jugadores que llamará el técnico interino de la Selección se conocerá la próxima semana el jueves 30 de agosto.

Los Zorros en sus tres categorías tendrán sólo el jueves para entrenar debidamente en preparación al Clásico Tapatío de este viernes en el Estadio Jalisco en la séptima jornada de Liga.Incluso los calendarios del futbol mexicano tanto en Liga como en Copa no tienen programada ninguna competencia a media semana alrededor del miércoles 19 de septiembre para dejar libre la fecha del duelo entre mexicanos y canadienses.Ante la proximidad de los partidos de México contra Uruguay y Estados Unidos y sin la designación del técnico de la Selección, la Comisión de Selecciones Nacionales se dio a la tarea de hacer una lista preliminar de jugadores candidatos a ser convocados.En esta lista serán mayoría los jugadores de la Liga MX, ya que no todos los seleccionados que militan en el extranjero están en condición de venir, por ejemplo, Marco Fabián, Diego Reyes y Oswaldo Alanís están solucionando su contratación a nuevos clubes, además, varios jugadores no tienen regularidad porque sus ligas no han iniciando o lo acaban de hacer y en el peor de los casos algunos muestran bajo rendimiento, pero eso le determinará el técnico nacional.