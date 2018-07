• El técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, no tiene argumentos deportivos para pedir la continuidad al frente de la Selección mexicana, toda vez que concluyó su contrato con la FMF tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de Rusia.

Pero tampoco tiene Juan Carlos Osorio a quién pedirle su renovación, ya que el presidente de la Federación Mexicana de Futbol que lo contrató, Decio de María, dejó de ser el titular del organismo rector del futbol mexicano justo ayer al concluir la participación de México en el Mundial.

• El nuevo presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, tampoco tiene argumentos para intentar renovar a Juan Carlos Osorio, pues los números del estratega colombiano no son mejores que los de sus antecesores.

El quinto partido en el Mundial de Rusia hubiera sido una posibilidad para darle continuidad a Osorio en la Selección mexicana, pero no lo consiguió, se quedó en la misma instancia de Octavos de Final hasta donde México ha accedido en los siete mundiales más recientes.

• Además, las formas de dirigir de Osorio no alcanzaron para nada relevante, de tal suerte que a toro pasado se puede establecer que de nada sirvieron las rotaciones, ni los inventos de posición a los jugadores, ni la plurifuncionalidad, ni los cambios de alineación de un partido a otro, ni la falta de un once titular, ni los entrenamientos por líneas, ni la ausencia de interescuadras en las prácticas, en fin, el sistema “Osorio” no dejó nada bueno al futbol mexicano.

• Sumado a todo lo anterior hay que consignar los fracasos de la Selección mexicana en las cuatro competencias oficiales dirigidas por Osorio.

Copa América Centenario: México eliminado por Chile con goliza histórica de 7-0.

Copa Confederaciones: México eliminado por Alemania 4-1.

Copa Oro 2017: México eliminado por Jamaica 1-0.

Copa del Mundo de Rusia: México eliminado por Brasil 2-0 y goleado por Suecia 3-0.

La única palomita para Osorio al frente del Tri fue conseguir la clasificación al Mundial de Rusia por el área de Concacaf.

• Los números finales de Osorio con la Selección en estas cuatro competencias indican que ganó nueve juegos, perdió seis y empató tres, con 23 goles a favor y 27 en contra.

La gestión total de Osorio fue de 52 juegos, con 33 ganados, 10 derrotas y nueve empatados; 76 goles a favor y 46 en contra.

En 22 convocatorias de Osorio a Selección llamó a 83 jugadores distintos y en los 52 encuentros disputados utilizó a 66 jugadores.

En el Mundial de Rusia se quedaron sin ver acción, Jesús Corona, Alfredo Talavera, Érick Gutiérrez y Javier Aquino.