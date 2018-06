• La euforia mundialista que viven los aficionados mexicanos y muchos medios de comunicación en nuestro país puede disfrazar la realidad de lo que han sido los duelos entre las selecciones de México y Brasil a lo largo de la historia.

Para quienes ven con optimismo la posibilidad de que México le gane a Brasil el próximo lunes en el duelo de Octavos de Final de la Copa del Mundo de Rusia se deben considerar exclusivamente los enfrentamientos a nivel de Selección mayor porque hay estadísticas que involucran los triunfos aztecas a nivel Sub-17 o en Juegos Olímpicos y eso es otra cosa.



• Lo que es un hecho contundente es que Brasil y México se enfrentarán por quinta ocasión en una Copa del Mundo y nunca los nuestros han podido vencer a los cariocas, sino por el contrario han salido mal librados.

En el Mundial de Brasil 1954 el cuadro anfitrión goleó a México 4-0.

Cuatro años más tarde en Suecia 54 la Selección de Brasil volvió a golear a México con marcador de 5-0.

En Chile 1962 el triunfo brasileño sobre México fue más discreto con marcador de 2-0.

Finalmente hace cuatro años en Brasil 2014 terminaron empatados a cero goles.

De lo anterior se desprende que México nunca le ha podido anotar gol a Brasil en Mundiales, pero en cambio ha recibido 11 de los brasileños.



• En años recientes la supremacía de Brasil sobre México también es palpable, por ejemplo, en la última década se han enfrentado en seis ocasiones con saldo de un solo triunfo azteca, un empate y cuatro victorias de Brasil.

El triunfo más reciente de la Selección mexicana sobre la brasileña ocurrió hace seis años en Arlington, Texas, en un amistoso celebrado el 13 de junio de 2012.



• La mejor época para México frente a Brasil ocurrió entre 1999 y 2007, donde se enfrentaron en nueve ocasiones con saldo de seis triunfos mexicanos, dos empates y una sola derrota, en juegos de Copa Oro, Copa América, Copa Confederaciones y un amistoso.



• Sin embargo, la hegemonía de Brasil sobre México es contundente a lo largo de la historia, ya que en 40 juegos disputados a partir de 1950 la Selección amazónica suma 23 triunfos por 10 de los mexicanos y siete empates; pero aún más significativa es la producción ofensiva de Brasil con 73 goles a favor a cambio de 36 goles de México.



• Las rotaciones que tanto se criticaron al técnico Juan Carlos Osorio no han aparecido en el Mundial de Rusia, ya que luego de cumplirse la fase de grupos 10 jugadores de México repitieron en el once inicial los tres partidos, a excepción de Edson Álvarez que sólo inició en dos juegos. Cinco jugadores han completado los 90 minutos de los tres partidos: Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Héctor Herrera y Javier Hernández. No han tenido minutos hasta la fecha: Alfredo Talavera, Jesús Corona, Raúl Jiménez, Jonathan Dos Santos, Érick Gutiérrez y Javier Aquino.