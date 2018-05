• Las 32 selecciones participantes en el Copa del Mundo de Rusia deberán enviar a FIFA una lista preliminar de 35 jugadores con posibilidad de asistir al Mundial, a más tardar el próximo lunes 14 de mayo, es decir un mes antes de que inicie la competencia.

De esa lista de 35 saldrán los 23 jugadores que cada seleccionador incluirá en la relación definitiva de asistentes al Mundial.

Cada país tiene como fecha límite el 4 de junio para registrar a los 23 seleccionados que acudirán a la Copa del Mundo, es decir 10 días antes de la inauguración de la justa.

Después del vencimiento de la fecha límite si alguna Selección sufre baja de un jugador por lesión grave confirmada ante FIFA, podrá sumar a un nuevo elemento de la lista de 35 e incluso alguno que no estuviera en dicha relación.

• Es probable que la lista de 35 jugadores que ya tiene elaborada el técnico nacional, Juan Carlos Osorio, no se haga pública y únicamente se envíe a FIFA a más tardar el próximo lunes14 de mayo para cumplir con el protocolo.

Sin embargo, Juan Carlos Osorio dará a conocer este domingo por la noche una lista de jugadores convocados para los próximos partidos amistosos.

La intención original del seleccionador nacional era sacar la lista definitiva de los 23 seleccionados elegidos para el Mundial, pero hoy decidirá si tiene que llamar algunos de los incluidos en la lista de 35 que no estarán considerados para el Mundial, porque tiene que solventar el partido contra País de Gales a jugarse en Pasadena, California, el lunes 28 de mayo y si no lo hace así no completaría los 18 jugadores que tiene que llevar como mínimo a este amistoso.

• Pretendía Juan Carlos Osorio no desilusionar a los jugadores que llame exclusivamente para el juego contra País de Gales y luego darlos de baja de la lista de 23, pero seguramente lo tendrá que hacer con esa advertencia para no causar un desencanto mayor en los involucrados.

• Se debe considerar que aproximadamente 15 seleccionados mexicanos que acudirán al Mundial todavía están en actividad con sus respectivos clubes en Europa y Estados Unidos, es decir que la mayoría de ellos se estarán reportando a la Selección dentro de dos o tres semanas, pues además de concluir sus respectivos torneos deberán descansar por lo menos una semana antes de acudir a la Selección.

• Es posible que Juan Carlos Osorio inicie la concentración el próximo lunes con menos de una decena de jugadores, ya que es mínima la cantidad de elementos de la Liga MX que terminaron su compromiso en los respectivos clubes y además descansaron como mínimo siete días, ellos son: José de Jesús Corona, Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Oswaldo Alanís, Rafael Márquez, Javier Aquino y Jesús Molina.

Quedarán pendientes de terminar la actividad con sus equipos y cumplir el descanso obligatorio el portero del Toluca, Alfredo Talavera, el defensa del Santos, Néstor Araujo y los jugadores del América, Oribe Peralta y Edson Álvarez.

Lo anterior no indica que necesariamente estos jugadores serán llamados por el técnico nacional en la lista del próximo domingo, pero es lo más cercano a una convocatoria.