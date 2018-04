• El equipo Murciélagos de Los Mochis terminó en último lugar de la tabla de porcentajes en Liga de Ascenso, de tal suerte que debe descender a la Liga Premier Serie “A” (anteriormente era la Segunda División), pero con la salvedad que si el campeón de ascenso de la Liga Premier no está certificado para jugar en Liga de Ascenso, el conjunto de Murciélagos permanecerá en Liga de Ascenso mediante el pago de 10 millones de pesos que debe entregar al campeón de Liga Premier sin derecho al ascenso.

• Es probable que Murciélagos mantenga la categoría en Liga de Ascenso ya que solamente hay tres equipos certificados para ascender en Liga Premier, ellos son: Irapuato, La Piedad y Atlético Reynosa.

La temporada regular en la Serie “A” se juega a 17 jornadas y este fin de semana se disputa la número 15.

Para pelear el ascenso se enfrentará el campeón actual, Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, contra el que resulte campeón de este Torneo Clausura 2018.

Hay que recordar que el equipo de Tepatitlán no tiene derecho al ascenso y es otra ventaja para Murciélagos.

• Por cierto que después de la extraordinaria campaña que realizó el torneo pasado el Club Deportivo Tepatitlán con la conquista del título Apertura 2017, el equipo ha venido a menos, pero no en lo deportivo, pues está en quinto lugar de la tabla general con posibilidad de clasificar a la Liguilla, sino porque el club fue adquirido por un empresario chileno de nombre Álvaro López; pero este señor ha resultado ser un mal dirigente, ya que no tiene dinero para cubrir la nómina de los jugadores, debe viarias quincenas, no aporta ni para pagar el autobús de los viajes de visitante y además no da la cara al plantel.

El anterior dueño del equipo Tepatitlán está sacando adelante la operación del equipo debido a que la venta no se ha completado porque Álvaro López todavía no cumple el pago total y por lo tanto cabe la posibilidad de recuperar la franquicia por incumplimiento de contrato y en ese lío legal se encuentra el actual campeón de Liga Premier.

• Leones Negros inicia este domingo su participación en la Liguilla de Liga de Ascenso enfrentando al Atlante en el juego de ida de Cuartos de Final.

El conjunto universitario se concentrará desde hoy en sus instalaciones de La Primavera y mañana después de entrenar volará a Cancún para enfrentar a los Potros de Hierro en duelo dominical pactado a las ocho de la noche en el Estadio Andrés Quintana Roo.

• La peculiaridad de esta Liguilla en Liga de Ascenso es que clasificaron cuatro equipos certificados para ascender y por consiguiente los otros cuatro no lo podrán hacer, pero curiosamente en Cuartos de Final se medirán entre sí los equipos certificados, UdeG contra Atlante y Dorados frente a Celaya, por lo tanto de esta forma es seguro que habrá dos clubes certificados en las Semifinales.