• La filtración a la prensa de la posible cancelación del descenso en Primera División durante dos años y el ascenso de dos clubes al máximo circuito para llegar a 20 equipos en 2020, no es un hecho consolidado, sino un proyecto del Comité de Desarrollo Deportivo de la FMF que será presentado a la Asamblea de Dueños mañana en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol con sede en la ciudad de Toluca.

• El proceso que se debe seguir para la aprobación de este proyecto se realiza en dos pasos, el primero es que los propietarios de los clubes voten a favor en la Asamblea de Dueños, para que posteriormente el caso se turne a votación en una Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol.

En el supuesto que no exista mayoría de votos en la Asamblea de Dueños ahí morirá el asunto, pero esto es poco probable porque los miembros del Comité de Desarrollo Deportivo y los dueños en algunos casos son los mismos o si no son sus representantes, por lo tanto es muy probable que este viernes sean mayoría y voten en favor de este proyecto.

• El siguiente paso será el difícil para su aprobación ya que el proyecto debe ser sometido a votación en una Asamblea General de la FMF donde se requiere el 80% de los votos para que se realice la modificación, considerando que la votación se reparte de la siguiente manera:

La Primera División tiene el 55% de los votos; la Liga de Ascenso el 5%; la Segunda División el 18%; la Tercera División el 13% y el Sector Amateur el 9%.

De tal suerte que la Liga de Ascenso por sí sola no puede anular el proyecto, sino que tendrían que unirse la Segunda y la Tercera para sumar más del 20% o el Sector Amateur con Segunda o Tercera; pero eso será cuestión de cabildeo previo a la siguiente Asamblea General de la FMF que se realizará en mayo.



• Pero hay otros proyectos del Comité de Desarrollo Deportivo que pueden ser aprobados por los dueños mañana en su reunión y que no necesitan de una Asamblea General de la FMF, como por ejemplo, reglamentar los apoyos gubernamentales a los clubes, ya que se pretende poner límite en este tipo de patrocinios, para que no sea con dinero del pueblo con lo que se sostengan los equipos, generando ganancias millonarias para sus dueños.

• También existe el proyecto de poner en marcha nuevamente la regla de menores 20/11 mediante la cual al menos un juvenil en cada equipo debe cumplir como mínimo mil minutos de juego durante el torneo.

Además, se quiere reglamentar la cantidad de extranjeros que puede contratar cada equipo, porque por ahora no hay límite.

Otro tema a tratar es la multipropiedad de Grupo Salinas, ya que se puede anunciar la venta de los clubes Morelia y Puebla, quedando el Atlas como único equipo del Grupo, sin embargo no se acabaría la multipropiedad en Primera División porque persiste la de Grupo Pachuca con León y Tuzos.