• Las justificaciones que esgrimió la directiva del Guadalajara, así como el técnico y los jugadores, sobre el mal torneo que están teniendo luego del título conseguido hace apenas cinco meses, se deben analizar por separado para entender si en realidad dichas excusas son la causa de la crisis de Chivas.



• Al principio del actual torneo fueron recurrentes las declaraciones que señalaron que tuvieron una pretemporada sin plantel completo, que las lesiones y la ausencia de los jugadores seleccionados fueron la causa de los malos resultados de las primeras fechas, pero las jornadas pasaron, esos factores se solventaron y los resultados favorables no llegaron, lo cual indicó que eso no fue lo determinante del mal torneo.



• Porque para la pretemporada realizada en Cancún, el técnico Matías Almeyda, ya sabía con cuáles jugadores del primer equipo podría contar y quiénes realizarían esa parte del trabajo con la Selección mexicana, ya sea la de Copa Confederaciones o la de Copa Oro, pues ambas competencias tuvieron su etapa de pretemporada, además, el estratega rojiblanco eligió a los elementos más adelantados de sus fuerzas básicas para completar el grupo que viajó a Cancún.



• El tema de los jugadores lesionados en Chivas se redujo a dos ausencias, la de Carlos Cisneros y Alan Pulido, quienes regresaron a la actividad en las jornadas 9 y 11, respectivamente, porque los otros tres lesionados fueron recuperados en la pretemporada y estuvieron listos para la primera jornada: Ángel Zaldívar, Isaac Brizuela y “La Chofis” López.



• En cuanto a los jugadores seleccionados, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Alejandro Mayorga, Oswaldo Alanís y Rodolfo Cota, a ninguno se le puede achacar que por su mal rendimiento individual Chivas incurrió en una crisis.

Quizá el caso más notorio es el de Orbelín Pineda a quien sí le afectó no sólo su último llamado a la Selección sino el acumular tres años consecutivos sin gozar de vacaciones; pero al resto de ninguna manera.



• Por todo lo anterior se puede establecer que el motivo principal del mal torneo de Chivas en gran medida es por la ausencia de refuerzos que hubieran solventado las contingencias.

El Guadalajara fue el único equipo que no contrató un solo jugador para este torneo.

Durante el Draft en Cancún se argumentó que no pudieron conseguir a Javier Aquino ni al “Chicharito” Hernández, cuando en realidad eso fue un distractor y una justificación para la afición, ya que había la intención de no contratar a ningún jugador.



Además, es mérito del técnico, Matías Almeyda, que no salieron más jugadores salvo, Miguel Ponce, porque la directiva pretendió deshacerse de más elementos en el Draft y eso fue motivo de conflicto entre el timonel rojiblanco y sus dirigentes.