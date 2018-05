Funcionarios para llorar

El reo Gerardo Mendoza alias “El Gera”, presunto homicida del ex gobernador de Colima Silverio Cavazos que apenas habían detenido, fue asesinado en el reclusorio preventivo estatal de Puente Grande.

El fiscal de Reinserción Social, Carlos Zamudio, ofreció algunas explicaciones que merecerían al menos unas largas vacaciones de la nómina y el servicio público.

“No es un penal de alta seguridad; es un penal de mediana seguridad”, declaró. O en otras palabras: aquí damos seguridad a la mitad; no nos pidan altos estándares: a nosotros nos gusta hacer nuestro trabajo a medias.

La causa del homicidio, por increíble que parezca, no es que haya podido revelar información clave detrás del crimen del ex gobernador. O que tuviera una pugna con miembros del cártel local. No. Se debió a un rozón de hombros con otro interno, lo que originó una pelea y el homicidio con un “tronco” de un árbol del patio de descanso.

“Desgraciadamente son situaciones que se presentan, a veces ante la menor provocación responden de forma violenta”, refirió el funcionario sobre los reos. Pues qué caray, ya ven, raro sería que no hubiera asesinatos de internos por roces de hombro. Ahí sí nos preocuparía, pero no, por fortuna esto pasa hasta en las mejores cárceles.

***

La presentación de propuestas de Enrique Alfaro han “resucitado” a varios ex funcionarios.

Al evento para difundir su plan de infraestructura acudió Sergio Carmona Ruvalcaba, ex secretario de Desarrollo Urbano en la administración del panista Emilio González Márquez.

Recordemos que ambos son ingenieros y trabajaron juntos como alcalde de Tlajomulco y secretario estatal impulsando obras como el Circuito Metropolitano Sur.

***

Por si estaban con el pendiente, ya regresó el logotipo del PRI a la campaña de su candidato a la gubernatura, Miguel Castro.

Tras el debate, la campaña de Castro en redes sociales retomó el uso del escudo del tricolor.

Para algunos priistas, el “mea culpa” llega tarde pues muchos se irritaron al sentirse negados por su candidato.