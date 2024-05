Fuera de foco

Yo no sé si a usted le suceda o si le sucede frecuentemente, pero a mí me parece que en este momento, a donde usted llegue, todos, menos usted, quieren hablar o de las elecciones o de las encuestas sobre éstas, y yo con mi tema de que no me interesa platicar sobre ninguno de las tres, de la doctora, de su rival o del sonrisas, ni de su partido o grupo de partidos.

Ya le he contado que hace años yo veía diariamente un noticiero exitosísimo, dirigido por Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín, en el que cada día pasaban una encuesta y yo la seguía con fidelidad; llegó la elección y resulta que la encuesta falló absolutamente, pero creo que hasta donde recuerdo el noticiero terminó y mencionaron ya no creer las encuestas; pasó el tiempo y no sé donde andan. El hecho es que ya ni me interesa, pero yo desde entonces no sigo noticieros, no sigo encuestas -que siendo tantas, alguna acertará- ni me intereso en elecciones ni candidatos y menos con tanta anticipación, por ello, en este momento me interesa un churro cuál de los candidatos gane o si gana no me causará ninguna alegría, así que me dará lo mismo cómo les vaya.

Cuando llegue la fecha de elegir, iré, como siempre lo he hecho en su momento y ejercitaré mi derecho a votar, pero debo decir que mi derecho a elegir no es equitativo al derecho de enfadar que usan los candidatos, así que yo voto por quien yo decida, sin importar lo que ellos hagan o digan, al cabo que en toda nuestra historia -incluida la mitología- jamás se ha dado un gobernante que cumpla sus promesas y mucho menos uno que explique por qué no cumplió alguna.

Agradezco las sugerencias que no me envíen, ya que sé la buena voluntad con la que me hacen el favor de enviármelas, vamos, hasta la lectura de nuestro querido Informador he tenido que modificarla para omitir durante ese periodo estos temas, lo que ha hecho que la lectura de diarios se vuelva muy selectiva.

@enrigue_zuloaga