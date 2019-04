Fuenteovejuna, MeToo

1. #MeToo no suple la justicia, pero evidencia la falta de un suplente siquiera; #MeToo no mata gente, pero siempre recordaremos la muerte de Armando Vega Gil en su contexto. #MeToo no es la arena pública, pero muchísimas, demasiadas mujeres son marginadas de tal espacio. Y un suicidio puede merecer mucho debate, pero que a nadie se le olvide que, si es trivial lo que puede decirse de alguien muerto, hablar de un suicida es solo abusivo.

2. La violencia nos hace hablar, tan alto que impide que nos escuchemos. La violencia triunfó hace mucho sobre los mexicanos: nos convenció de que no hay alternativa.

3. Este año se cumplen 400 desde que Félix Lope de Vega legó el texto de teatro “Fuenteovejuna”, que narra cómo un pueblo castiga a sus autoridades tras toda una seguidilla de abusos: acoso sexual y violaciones, detenciones ilegales, tortura. La villa lincha a los agresores y conspira en torno al silencio; el juez sintetiza el dilema: perdonar o ejecutar a todos los aldeanos, a los inocentes igual que a los culpables.

4. “Fuenteovejuna” no es equiparable en modo alguno a la coyuntura de MeToo o el suicidio de Armando Vega-Gil. Pero sí que motiva ecos. El texto de Lope de Vega interroga la noción de la justicia y subraya las sutilezas de la libre expresión (un aldeano comenta el invento de Gutenberg y observa que “…muchos que opinión tuvieron grave/por imprimir sus obras la perdieron;/ tras esto, con el nombre del que sabe/muchos sus ignorancias imprimieron”).

5. También es el retrato de la furia de un colectivo decidido a castigar al criminal impune, para denunciar luego a una ley que es imbécil porque niega reparación a las víctimas. No juzga moralmente a los aldeanos: los identifica acorralados, hartos del cinismo de las instituciones. Simpatizamos con ellos como nos pasa con los vecinos tapatíos que cuelgan carteles del tipo “si robas, te linchamos”.

6. En contraste, MeToo saca ronchas. ¿Por qué se quejan apenas ahora? ¿Por qué no denuncian ante un juez? ¿Por qué son anónimas? Porque, como los vecinos que prometen linchamiento y los aldeanos de Lope, muchísimas mujeres no encontraron opciones. Lo cual significa que no hay justicia, que es la opción que cada uno tiene de escoger que se hará responsable de sus actos.

7. Laurencia arenga a los hombres de “Fuenteovejuna”, que están esperando a que las autoridades se organicen: “…la oveja al lobo dejáis / como cobardes pastores”, los acusa, y luego a las mujeres: “¡Acudid, por que se cobre / vuestro honor, acudid, todas! (…) Que puestas todas en orden, / acometamos a un hecho / que dé espanto a todo el orbe (…)”.

8. Cuatro siglos después de Lope, deberíamos saber que la injusticia hace estéril la invocación de la ley. Solamente cancelar la impunidad y regular los privilegios podrá detener la violencia, los tribunales tuiteros, la necesidad de que las mujeres recurran a MeToo porque nadie más las defenderá. Tiene que haber alternativas al crimen y alternativas al linchamiento. Alternativas que cancelen la respuesta: “Fuenteovejuna, señor”.

