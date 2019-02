Francisco y los delitos sexuales

Con la novedad de que el problema es estructural, que no son unos cuantos pecadores desviados, sino una conducta institucional lo que está detrás de los abusos a menores por parte de sacerdotes de la iglesia católica. No son casos aislados sino un comportamiento que se repite y se protege desde las propias estructuras. El Papa Francisco llamó a todos los presidentes de las conferencias episcopales y les pidió que llevaran un informe país por país. Basta de simulaciones parecía ser el mensaje, pero no es tan sencillo, entre más le rascan más pus brota y entre más investigan más profundo es el fenómeno y el daño. El resultado del día de ayer decepcionó a muchos, particularmente a las víctimas que esperaban un pronunciamiento más fuerte, quizá un compromiso mayor, pero la institución se impuso.

Los abusos contra menores son los casos más indignantes y quizá los más numerosos, pero no es la única conducta sexual criminal que existe en la iglesia, que vive uno de sus momentos más complejos, al menos de la historia moderna. Los abusos sexuales de sacerdotes contra religiosas son otro fenómeno que parece repetirse y ser más profundo de lo que en principio se creía. En Chile, Italia, Perú, Canadá, Ucrania y decenas de países de África comenzaron a romper el silencio y hacer evidente este otro crimen encubierto que se repetía igual en un lado y otro.

Previo al inicio de la cumbre contra pederastia iniciado el día 21, el periodista francés Frédéric Martel, anunció la publicación del libro “Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano” en el que sostiene, con fuentes internas de la propia iglesia, que ocho de cada 10 de los clérigos que laboran en la Santa Sede son homosexuales y que existen formas de presión, exclusión y abuso. Hasta ahora es solo un texto periodístico, pero las primeras noticias de los abusos contra menores y contra religiosas también fueron reportes de periodistas que la iglesia negó sistemáticamente hasta que la ola los revolcó.

Es cierto, como dijo ayer el Papa Francisco, que la conducta criminal de abuso contra menores se da principalmente en la familia y en todos los ámbitos escolares, religiosos o laicos, sin embargo en el caso de la iglesia los escándalos recientes ponen en el centro de la discusión el celibato, una institución fundamental del catolicismo que ha servido a muchos religiosos para esconder conductas sexuales criminales, como la pederastia o la violación, y otras que simplemente son desaprobadas por la propia doctrina católica.

Ventilar la casa, hablar del tema explícitamente -como ha propuesto Francisco- hará una iglesia menos tolerante a las conductas criminales, pero son tantos los involucrados y tantos años de secrecía que tendrá que pasar al menos una generación para ver resultados, y será hasta entonces cuando se sabrá cuál fue realmente el daño a la institución.

