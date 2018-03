Finalizó el torneo regional infantil juvenil

En las instalaciones del Club de Golf Santa Anita y el Club Monteverde, se realizó durante cuatro días el torneo regional de tenis.

Este es un proceso que cumplen todos los jóvenes para prepararse para el próximo torneo seccional que se jugará en Aguascalientes, y después en Semana Santa y Pascua los dos torneos más importantes nacionales.

El nivel de los niños cada vez está más interesante y parejo, para mi forma de ver varios de la categoría de 14 años para adelante ya tendrían que pensar en jugar torneos internacionales, si quieren llegar a ser muy buenos jugadores.

Creo que también se debería de implementar, en especial en estos torneos, que los niños no jueguen con árbitros, al menos que estén acreditados, ya que en varias ocasiones se presentan situaciones que pueden destruir todo el esfuerzo realizado por los jugadores, por una decisión mal tomada por falta de capacitación, y la verdad estos jóvenes no pueden cargar con esa responsabilidad, se tiene que tener más gente que esté supervisando cada tres canchas cada

encuentro.

Me gustó ver los cambios realizados en las instalaciones del Club Santa Anita, excelentes instalaciones.

Los resultados del evento fueron los

siguientes:

Femenil

10 años: Monserrat Marrón vs. Julieta Alcázar

12 años: Camila Quirarte vs. Sarah Partida

14 años: Viviana Gómez vs. Karen Verduzco

16 años: Fátima Navarro vs. Ivanaly Gómez

18 años: Paulina López vs. Regina Canudas

Varonil

10 años: Gael Aceves vs. Fernando Carrillo

12 años: Alejandro Ochoa vs. Santiago Trujillo

14 años: Emilio Bravo vs. Esteban Estrada

16 años: Emilio Vila vs. Antonio Bravo

18 años: Saúl Orozco vs. Gerardo González

En otro evento que se jugó en Guatemala, llamado Copa Galileo Universidad U 14, con puntos para el ranking de Centroamérica y del Caribe, la joven Cecilia Gómez, del Polideportivo del Code, quedó en segundo lugar del torneo.