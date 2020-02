¡Fiasco tecnológico en Iowa!

Los Demócratas difícilmente podrían haber comenzado su proceso de selección interna para su candidato presidencial de peor manera. El Caucus de Iowa que se realizó el lunes ha sido un verdadero desastre. Nada les salió bien. Parecería que a los únicos que este desaguisado está ayudando son a Biden (un poco) y a Trump (mucho).

Mientras escribía esta columna, a 20 horas de que cerraran las asambleas, el partido Demócrata no había podido dar resultados de la elección. Para este año, con un proceso con nuevas reglas y tratando de innovar, el partido diseñó una aplicación para agilizar la votación, pero la aplicación no funcionó; muchos electores por su edad ni siquiera supieron utilizarla. Los teléfonos del partido estuvieron sobrepasados por el número de llamadas. Muchos de los resultados computados con papel y pluma de las asambleas aún no son públicos. El partido Demócrata se comprometió a tener un resultado oficial el martes, afirmando tienen los elementos para que el computo sea veraz y legítimo.

Ante esto, como si fuera una elección mexicana, los candidatos han actuado de manera irresponsable. El primero fue Pete Buttigieg que se declaró ganador. Bernie Sanders y Amy Klobuchar han dicho que, según sus datos, tuvieron un resultado muy positivo. Biden se ha concentrado en descalificar el proceso diciendo que ahora hay que poner la atención en New Hampshire, que será el martes 11. Para el ex VicePresidente obtener más del 15% en Iowa era su principal objetivo, algo que al parecer logró.

Sin embargo, sea cual sea el resultado final, Iowa en 2020 no tendrá el efecto histórico que esta primera elección usualmente tiene en el proceso electoral de los Estados Unidos. Ante el fiasco, hoy el debate nacional en todos los medios es sobre el “the electoral meltdown” y no sobre el ganador. ¿Fue ineptitud o es un complot? ¿La nomenclatura Demócrata robándole la elección a Bernie? ¿Qué efectos puede tener en la dinámica de la elección?

El hecho es que de Iowa ningún Demócrata salió triunfador, ni con el impulso político y mediático que esta contienda le genera al ganador.