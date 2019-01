Este artículo de opinión no contiene ninguna opinión

Una diputada de Morena en Veracruz detecta que la estrategia para evitar que te roben gasolina de los ductos es cerrar los ductos. Propone que para evitar las agresiones contra las mujeres, las mujeres no puedan salir de sus casas.

Crítico feroz de la corrupción en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Presidente López Obrador determina establecer precios de garantía para los productos básicos a través de un nuevo organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), encabezado por Ignacio Ovalle. El caso más emblemático de corrupción en el sexenio de Salinas fue el de su hermano Raúl en Conasupo. Conasupo hacía hace décadas lo que ahora va a hacer Segalmex. Ignacio Ovalle fue director de Conasupo en el sexenio de Salinas.

Para comprar 500 pipas el Presidente de México envió a Estados Unidos a tres secretarios de Estado y tres altos funcionarios. Se fueron el canciller y las secretarias de Energía y Economía, además de la oficial mayor y dos altos funcionarios de Pemex y el Ejército. Lo que antes se hubiera criticado como “turismo” hoy el Presidente le llama “misión”.

“La misión” logró amarrar la compra de 517 pipas por 85 millones de dólares. El Presidente dice que no habrá licitación sino será por adjudicación directa. Argumenta que debido a que estamos en emergencia no hay tiempo para hacer la licitación. Esa es una cosa. También argumenta que no se licita porque “no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos”. Eso es otra cosa.

El Presidente AMLO nombró al doctor Alejandro Gertz Manero como encargado de despacho de la PGR. Aunque oficialmente no lo era, públicamente le llamaba “procurador”. Luego se volvió -voto mayoritario de Morena de por medio- el primer fiscal General. Es la primera vez que no se llamará Procuraduría porque la Fiscalía es autónoma del Presidente. El doctor Gertz ha sido asesor de López Obrador desde hace una década.

El nuevo fiscal tuvo que abrir su primer expediente de alto impacto (la explosión en Hidalgo) a las pocas horas de haber sido nombrado. Remarcó que cruzando los datos que han hecho públicos distintas dependencias sobre esa tragedia, “hay una serie de versiones que tienen vacíos y hay tiempos que no están integrados o que tienen algún tipo de contradicción”. ¿Entonces ha detectado usted contradicciones entre las versiones oficiales de las distintas dependencias? “No, contradicciones no, cada quien da su versión”. Remató: “en este caso van a ver si lo soy o no” un #FiscalCarnal.

Este fin de semana se anunció que Elba Esther Gordillo, su yerno y su nieto buscarán formar un partido político. “Redes Sociales Progresistas por un Proyecto Alternativo de Nación”. A manera de escenografía, el rostro enorme del Presidente AMLO. Los dos temas de los que más se ha quejado en su vida política el hoy Presidente López Obrador han sido la corrupción y el fraude electoral.

Paco Ignacio Taibo II comienza a tomar control del Fondo de Cultura Económica (FCE). Primera declaración: “Los gustos editoriales de este nuevo FCE estarán marcados por mis locuras”.

