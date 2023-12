“Estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David...”. Así es, hoy debe haber fiesta en Palacio Nacional porque se cumplen cinco años de su gobierno. Fue el primero de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen...”, después de recibir la banda presidencial. Y ya en la parte final de su discurso, muy convencido, estableció que “... el compromiso que tengo con mi pueblo: no tengo derecho a fallar”.

Hace cinco años AMLO se comprometió a que su sexenio no iba a ser un gobierno más, sino un cambio profundo al nivel de la Independencia, la Reforma y la Revolución, por lo que centró su idea en la Cuarta Transformación. Y aquí estamos, en el tramo final -faltan exactamente 10 meses- de que se cumpla el plazo para tener un país transformado. El 1 de octubre de 2024 deberá entregar el mando, y uno se pregunta, ¿dónde estamos?, ¿realmente nos estamos transformando? O bien, ¿retrocedimos, nos estancamos o avanzamos? Y otro cuestionamiento sería, el presidente se quedó corto o ha cumplido con creces: ¿falló o no ha fallado? Esa respuesta solamente usted la tiene, “todo depende del cristal con que se mire”.

Posiblemente en tendencias o en enfoques de política no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que sí es cierto y no hay argumentos que lo nieguen o que puedan dar argumentos para debatir, es que hoy tenemos un país muy polarizado con riesgos de inestabilidad social, provocado en gran parte desde el mismo Palacio Nacional. Y otro tema que a todos nos preocupa y nos afecta, como es el caso de la inseguridad y la violencia. En esto último, López Obrador ha fallado. En su mismo mensaje de toma de posesión -y desde su campaña- dijo “Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultado. A mitad del sexenio -en el 2021- ya no habrá guerra”. Hoy, 1 de diciembre, esa violencia, esa guerra entre delincuentes -con efectos directos a la población civil- no se ha acabado.

Hasta esta semana -con datos del mismo secretariado de seguridad- ya son más de 173 mil asesinatos violentos en lo que va del sexenio, lo que significa que hay un asesinato cada 15 minutos, con un promedio de 95 todos los días.

Ya van más 17 mil asesinatos que en toda la administración de Enrique Peña Nieto y 53 mil más que en el periodo de Felipe Calderón. Sin embargo, a pesar de esa realidad, la “cacaraqueada” política de “abrazos, no balazos” ha sido uno de los -muchos- fracasos que se han cometido en los últimos cinco años.

Hoy se cumplen cinco años del gobierno lopezobradorista, que para muchos era un sueño cuando fueron a votar el 1 de julio de 2018, porque soñaban con un México diferente y creían en esa transformación ofrecida. La moderación que se había ofrecido en campaña, se convirtió en radicalismo en el gobierno y en un deseo descarado por el control de los poderes de la República. Aún quedan 10 meses y hoy hay fiesta en Palacio, por lo tanto...“Estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David...”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net