Hoy, el presidente Donald Trump será sometido a su primer chequeo médico en el Centro Médico Walter Reed de Washington, que ya estaba programado desde hace varios días. Será una prueba física estándar, donde se pretende saber cómo anda de presión arterial, colesterol, glucemia, frecuencia cardíaca y peso, entre otras cosas. Pero lo que urge más es saber cuáles son sus condiciones mentales, ya que ante las decisiones que ha tomado en los últimos días, manteniendo por cuatro jornadas números rojos y con históricas pérdidas a los mercados bursátiles, de tener al mundo de cabeza y luego dar marcha atrás, uno se pregunta: ¿Está loco?

Ya en 2018, cuando se publicó el libro “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump”, donde se habla de su comportamiento y reacciones ilógicas, Trump negó “ser un incapaz intelectual”, además de definirse como “un genio muy estable. Realmente a lo largo de mi vida, mis dos grandes activos han sido la estabilidad mental y ser realmente listo”. Sin embargo, ya desde 2017 la psiquiatra Brandy Lee de la Universidad de Yale dijo que “estamos preocupados por la estabilidad mental del presidente, así como su peligrosidad”.

El martes por la noche, en una cena del Comité Nacional Republicano, se jactaba de la decena de países que estaban llamándole para llegar a un arreglo con los aranceles y de manera grosera se refirió a ellos diciendo que “están llamando, besándome el trasero. Se mueren por hacer un trato ‘Por favor, por favor, señor, haga un trato’”. ¡Patético!

Y el miércoles en la mañana, horas antes de dar marcha atrás al alboroto de aplicación de aranceles, dijo: “Sé lo que estoy haciendo”. (?) Pero la verdad es que los observadores internacionales dudan que todas las decisiones que está tomando sean parte de una estrategia y se inclinan con la versión de que la situación se le salió de control.

Cuando presentó su plan de aranceles habló del “inicio de la edad de oro de América” y dijo que era “el día de la liberación de América”, pero más bien fue el día que se inició “la pesadilla del mundo”.

Thomas L. Friedman, tres veces ganador del Premio Pulitzer —prestigioso galardón estadounidense que reconoce la excelencia del periodismo—, en su última columna de opinión en The New York Times habla del momento del magnate republicano: “Tengo muchas reacciones ante la gran decisión del presidente Trump en su descabellado plan de imponer aranceles a todo el mundo, pero en general, una reacción me viene a la mente una y otra vez: si contratas payasos, deberías de esperar un circo. Y, compatriotas, hemos contratado a un grupo de payasos… Qué actuación tan patética y vergonzosa. Feliz Día de la Liberación”.

Usted, ¿qué opina?