Está de pelos (y güeros)

Qué difícil ha sido enfrentarnos a nosotros mismos después de estas elecciones. Las sombras interiores más grandes que tenemos los mexicanos son: el racismo y el clasismo. Y puedo inferir algún comentario sarcástico para suavizar el dolor, el nerviosismo interior que me genera observar algo que sale de nuestros históricos esquemas: La familia presidencial no es ni heredera, ni de la high society, ni rubia, ni alta, ni habla perfecto inglés, tampoco es del mundo del espectáculo, ni es preciosa, ni es pudiente, ni de toque europeo, ni burguesa. El señor Andrés Manuel es y —se ve, además— un hombre imperfecto, sus hijos no son especialmente guapos de revista, la señora Beatriz Gutiérrez es una señora normal —que a mí particularmente me agrada mucho— que se avienta a cantar, va de sencilla y en público lo hace bien. Obviamente nos rompen todos los esquemas. En este momento no hablo ni de las promesas de AMLO, ni de cómo va a gobernar, ni de lo que prometió. Hablo de nosotros, la gente de a pie, la gentecita normal a la que nos han roto los esquemas.

Por supuesto que duele ver cómo seres que no conocemos pero que se empoderan con las redes sociales, atacan al hijo de López Obrador (por traer un mechón güero), duele porque es un niño, sí, pero lo que más duele es que queda en evidencia que lo hacemos porque así crecimos, porque para nosotros es normal (tan normal cómo decir que está muy guapa la hija de Angélica Rivera y celebrarle su carísimo vestido). Todo esto es algo que se asoma absolutamente normal en nuestra sociedad. Nos encanta el “éxito” rubio y espectacular aunque sea falso, hueco, estúpido.

Lo más difícil es que no sabemos cómo hacer para quitarnos ese clasismo y racismo de nuestra piel, morena por cierto. Parece que los fantasmas de la Conquista siguen a flor de piel y no lo hemos superado.

Ahí está el caso del Diputado por San Luis Potosí Pedro Carrizales Becerra apodado “El Mijis”, ex chavo banda que según entiendo ha vivido en un contexto que le posiciona en cierta ventaja para resolver problemas urbanos como lo son “los chavos banda”. Yo, escucho eso, lo observo y digo para mí misma: “Le duela a quien le duela, eso también es México. Eso también somos”. Pero reaccionamos antes de entender, reaccionamos desde tiempos de la Malinche. Nos pone nerviosos aprender a vernos (como en La Historia Sin Fin, donde la mayor prueba del protagonista era verse en un espejo y evitar salir huyendo) nos pone nerviosos ver nuestra oscuridad que es donde también está nuestra fuerza.

El clasismo y el racismo (entre nosotros mismos) en nuestra sociedad es más poderoso y rancio que cualquiera desprecio foráneo. No hemos podido superarnos.