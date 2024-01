Escandaloso gasto: 3,300 millones a los siervos de AMLO

El sexenio obradorista se ha caracterizado por el derroche de dinero en gastos inútiles. Frases como “la austeridad franciscana” “primero los pobres”, o el “Presidente humanista” no fueron más que parte de la narrativa para atraer adeptos. La realidad es que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia por el enorme despilfarro en obras superfluas, por la insultante corrupción y por la perversidad y soberbia del Presidente.

En este espacio de opinión he hablado reiteradamente de la prolija dilapidación del dinero público, de ahí que en esta ocasión no abundaré más respecto a las obras faraónicas, también llamadas obras insignia de la administración obradorista. Tampoco me referiré al súbito e inusitado enriquecimiento de los tres hijos mayores de Andrés Manuel y sus amigos, quienes son los nuevos millonarios de la sociedad capitalina, un “selecto” grupo de truhanes venidos a más gracias al tráfico de influencias, coyotaje, contratos entregados por asignación directa y toda clase de corruptelas con la complacencia del Presidente.

Esta vez me limitaré a hablar de otro gasto inútil a los ojos de todos, menos a los de López Obrador y la Cuarta Transformación, y me refiero a los Siervos de la Nación. Ese ejército de gente portando chalecos guinda que, aunque molestos a la vista, parecieren inofensivos, pero constituyen mucho más que un grupo de incómodos preguntones con libreta en mano.

De acuerdo con una investigación publicada el pasado miércoles por EMEEQUIS, este pelotón también llamado “Servidores de la Nación” ha arrancado este 2024, año electoral, con 20 mil reclutas distribuidos en todo el país, lo que implica una nómina de 3 mil 259 millones de pesos anuales. Pero al monto de la nómina hay que sumar el costo operativo, que en 2023 alcanzó, sólo por “gastos de representación”, casi 50 millones de pesos. Sí, también yo quedé perplejo.

Lo anterior se desprende de una serie de consultas efectuadas por el portal de noticias, de datos abiertos y solicitudes de transparencia, revisiones en la plataforma Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Se trata de una cantidad equivalente al 50% de todo el dinero asignado a los partidos políticos con registro federal en 2018, y apenas 50 millones abajo del presupuesto asignado a todos los partidos políticos para gastos de campaña en 2024”.

Ahora bien, a los siervos los pudimos identificar más claramente en actividades propias del Gobierno federal que han incluido la participación en las tareas de vacunación anticovid, el levantamiento de censos de damnificados por desastres naturales y el empadronamiento de beneficiarios de programas sociales de la administración obradorista. Pero también han sido denunciados como estructura territorial electoral al servicio de Morena.

Otro dato impactante revelado por EMEEQUIS es la clasificación de este ejército, porque como dicen por ahí, “hasta en los perros hay razas”, los siervos se distinguen entre “siervos rasos” y “siervos vip”.

“De acuerdo con datos de la plataforma Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública, los Servidores de la Nación activos al 17 de enero de 2024 son 19 mil 714, el mismo número de miembros con que cerró 2023.

Los salarios de la falange suman mensualmente 271 millones 614 mil 695 pesos, es decir, 3 mil 259 millones 376 mil 340 pesos al año.

Se trata de una cifra semejante a la anunciada por el Gobierno federal para surtir de canastas básicas a los damnificados del huracán “Otis” en Acapulco y dotarlos de insumos domésticos; al costo que tuvo el Cablebús de la Ciudad de México; al monto asignado a los partidos políticos para gastos de campaña en el proceso electoral 2023 - 2024”.

Se menciona igualmente que la nómina de los siervos consigna como salario bruto mensual para los miembros rasos de la estructura, llamados “enlaces”, 12 mil 602 pesos. Está también otro grupo de operadores rasos que cobran mensualmente 12 mil 541 pesos, pero bajo el esquema de personal por honorarios.

Y un grupo formado por directores regionales, a su vez divididos en dos categorías, una formada por 269 que tienen cada mes un pago de 77 mil 893 pesos; y otra formada por una especie de “siervos de pedigrí”, que tienen una remuneración mensual de 82 mil 087 pesos.

Estos son Andrés Nieto Cuevas ―recientemente suplido, Arnoldo Pineda Tapia, Francisca Ivonne Contreras Peinado, Francisco Adán Romero Esparza, Jorge Valdez Anaya, José Socorro Peralta Nava. Manuel Orlando Manrique Gálvez, María Isabel Lechuga Téllez y Óscar Fernando Ramos Montiel.

Además de sus salarios, los siervos reciben recursos para sus gastos operativos. De acuerdo con datos abiertos de la PNT, en 2023 les fueron asignados 46 millones 859 mil 918 pesos sólo para gastos de representación.

En el primer trimestre, 25 millones 898 mil 334; el segundo, 13 millones 14 mil 405; en el tercero, 7 millones 861 mil 716; y en el cuarto, sólo 85 mil 462 pesos.

El portal también consigna que desde su aparición en plazas y calles del país, los siervos han sido objeto de numerosos señalamientos sobre la naturaleza electoral de su imagen y actividades.

De hecho, se recuerda que en agosto de 2019, a partir de una denuncia del PRD, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) les ordenó dejar de promocionar el nombre, imagen y logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la indumentaria que usan para entregar los apoyos de los programas sociales federales.

En 2021, el PAN presentó una queja en su contra por solicitar a los adultos mayores su credencial de elector como condición para aplicar la vacuna contra el COVID-19.

En ese año de elecciones se multiplicaron las denuncias, no sólo formales, sino también a través de videos y fotografías sobre actividades proselitistas de la estructura de los siervos, incluida cuelga de mantas y promoción casa por casa.

Durante las campañas internas de Morena, en 2023, fueron acusados de promover a la ex jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

Pero en 2023, una serie de denuncias presentadas por 15 ex integrantes de “Servidores de la Nación” adscritos a la delegación Estado de México de la Secretaría de Bienestar, confirmaron el papel electoral de dicha estructura y exhiben situaciones de explotación y violación de derechos laborales en el seno de esa división burocrática.

Se quejaron de haber sido obligados a realizar encuestas, colgar lonas, volantear, hacer reuniones con los colonos, acarreos, entre otros varios actos de proselitismo en la campaña electoral de Delfina Gómez Álvarez.

Como ya se señaló, han arrancado este año con 20 mil reclutas que le significan al erario un gasto por 3 mil 259 millones de pesos anuales.

Ahora, los siervos están listos para 2024. ¿Cuál cree que será su papel en este año electoral? ¡Y todo pagado con nuestros impuestos!

