¿Es prudente que continúe?

El martes de la semana pasada, al cumplirse un mes de hospitalizado, nos preguntamos en este mismo espacio: El Papa Francisco, ¿ya cumplió con su ciclo? El fin de semana salió del nosocomio Agostino Gemelli después de 38 días de permanecer bajo cuidados intensivos por la neumonía bilateral y bronquitis crónica que padece y ha quedado recluido en su apartamento en la residencia de Santa María en el Vaticano, que de acuerdo con fuentes periodísticas italianas está convertido en un ‘búnker’.

El último reporte de los médicos que lo atienden -emitido ayer martes- indica que la inflamación que tiene en sus pulmones “dilatará por lo menos 10 semanas en erradicarse y controlarse”, pero son muy específicos en señalar, “pero no aliviarse”. Se insiste en que a pesar de la alta hospitalaria, “se requiere tiempo y cuidados”.

Al Santa Padre lo vimos al salir del hospital y salir a un balcón para saludar a la gente, donde evidenció que enfrenta muchas dificultades para hablar y respirar. Los especialistas están conscientes de que el Papa a pesar de su insuficiencia respiratoria no requiere de ciudadanos agresivos o invasivos, pero sí destacan que en por lo menos dos meses no podrá hacer nada extraordinario y “necesitará aprender a volver a hablar” por las afecciones de sus vías respiratorias y debilidad de sus pulmones, así como saber como moverse para no agitarse. Un panorama muy complicado.

El doctor que atiende al Papa, Sergio Alfieri, declaro al periodico italiano ‘Corriere della Sera’ que el Santa Padre estaba consciente y “sabía que podía morir” durante su estancia en el hospital, porque hubo un momento “en el que se tuvo que decidir entre parar y dejarlo o probar con todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo un riesgo muy alto”.

Las condiciones de salud en las que se encuentra el Papa Francisco no son muy alentadoras y en Vaticano seguramente ya se piensa en el siguiente paso que sería la elección de un nuevo líder de la iglesia católica. No estamos hablando de su muerte -los médicos dicen que puede permanecer muchos años controlado-, pero sí de su estado para cumplir con todas sus responsabilidades que se requiere, por lo que se pudiera contemplar una renuncia. Hace dos años el Papa Francisco se refirió a ese tema y fue muy claro al señalar que “No tiene que convertirse, digamos, en una moda, una cosa normal, yo creo que el ministerio del Papa es ad vitam -Para toda la vida o De por vida-”. Sin embargo, por la situación por la atraviesa el jefe de la iglesia católica, ahora preguntamos, ¿Es prudente que continúe?

Usted, ¿qué opina?