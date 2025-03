Es probable que no sepas pasar por los topes

La gran mayoría -sino todos- los conductores odian a los topes. Pero también todos o casi todos, quieren uno en su calle. Desafortunadamente son un mal necesario y no sólo en México, son un fenómeno global.

Los conductores no obedecemos los límites de velocidad incluso cuando hay fuertes multas y te quitan puntos de su licencia de manejo a cada infracción, llegando a quitar el derecho de conducir un vehículo a los reincidentes. Pero hay dos cosas que necesitamos hacer: regular los topes y aprender a conducir sobre ellos.

Hay varios tipos de topes, hechos también de materiales diferentes. La gran mayoría es de asfalto, concreto o hule. También hay formas distintas que, de manera óptima, deberían usarse según la necesidad. Por ejemplo, en vías rápidas como las carreteras, es mejor instalar elementos que produzcan vibraciones en los autos, como ranuras en el asfalto o “boyas”, que se usan regularmente en algunos tréboles en autopistas. La altura máxima recomendada es entre 7.5 y 10 centímetros. El largo va desde 40 centímetros hasta más de dos metros, en las llamadas “speed tables”. Esto es lo que recomiendan las autoridades a escala global, pero en México sabemos que depende más de lo que se les ocurra a los vecinos que de la autoridad, con frecuencia omisa ante una verdadera invasión de topes en el país.

Los topes tienen sus ventajas. La mayor de ellas es reducir la velocidad y con ello la cantidad de accidentes. En Delaware, EUA, el departamento de tránsito dice que los reduce en 80 por ciento. En Ohio y en Inglaterra, estudios muestran una reducción de 45% de la velocidad y 40% de los choques, comparando la vía donde se instaló un choque con la misma arteria antes de que esto pasara.

Hay también desventajas. Una de ellas es que los topes reducen la velocidad de todos, incluyendo los vehículos de emergencia. Otra es que aumenta la contaminación, ya que en el momento en que un vehículo arranca es cuando más gases emite. Hay, sin embargo, quienes consideran que al hacer que algunos vehículos cambien sus rutas para evitar los topes, esa contaminación puede ser menor.

Daños al vehículo

Los daños obvios a los vehículos por pasar los topes se deben a cuando se pasa por ellos a alta velocidad, produciendo golpes en la suspensión y los neumáticos. Pero también pasar despacio puede producir daños. Los más comunes son raspar la parte baja del auto o torcer demasiado la carrocería al pasar por los topes en diagonal. La única forma de pasar sin dañar tu auto es hacerlo dos ruedas a la vez, es decir, recto. Sin embargo, es necesario estar seguros de que ese tope no va a raspar tu auto por abajo. Si no estás seguro, o si sabes que tu vehículo no es lo suficientemente alto para ese tope, hay que pasarlo en diagonal, de preferencia subiendo una rueda trasera antes que la delantera se haya bajado de ese tope. Hacerlo con demasiada frecuencia producirá torsión a la carrocería, incluso en pickups con chasis tubular. Esa torsión produce ruidos y afloja partes, llegando incluso a hacer que algunas puedan caer, como tornillos.

Otra desventaja de los topes es que los inmuebles frente a ellos se devalúan, al menos de acuerdo con algunas inmobiliarias en Estados Unidos. En México, desconozco si esto es igual o al revés.

Según el tipo de tope, su costo puede ser mayor o menor. Si es de concreto, es decir, fijo, es más barato hacerlo pero más caro removerlo. Si es de hule es al revés. Existen también los topes temporales, que son ideales para poner en una determinada calle durante el horario de entrada y salida de niños a un colegio, por ejemplo. Ayuda en la seguridad de los infantes y sus familiares, sin perjudicar la circulación en esa arteria el resto del día.

Sería una excelente idea para la autoridad mexicana invertir algo de tiempo y dinero para regular los topes en el país.

Recordando que poner más, no siempre es mejor, ya que hay estudios que demuestran que la velocidad de los vehículos aumenta justo después de un tope cuando los conductores saben que hay otro o más de uno adelante.

Sí, los topes son un mal necesario, y para que no nos produzcan daños más que en la paciencia, es mejor pasar por ellos de manera adecuada, según nuestro auto. Y según el tope.

