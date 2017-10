¿Es lo mismo niña que niño?

La pregunta parece simple, pero la respuesta revela una dura realidad: no, no es lo mismo. Si bien ser niño en una sociedad regida por la desigualdad es difícil, especialmente en las regiones empobrecidas del mundo y en países como México, ser niña implica un doble reto. El maltrato se duplica, la discriminación se recrudece y los accesos a las oportunidades se obstaculizan aún más.

Ante esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 11 de octubre como el Día Internacional de la niña, en un esfuerzo para visibilizar los problemas que las niñas enfrentan y que han sido encubiertos evadiendo su atención.

Una evasión, en México, que resulta imperdonable, porque las cifras se tienen. De acuerdo con la organización Save the Children, hay 19.72 millones de niñas y mujeres adolescentes. De ellas, viven en pobreza el 53.9%; el 62.3% no tienen acceso a seguridad social; y el 27.6% no tiene acceso siquiera a la alimentación.

El 77% de los matrimonios infantiles son de niñas, un problema creciente en México, aunque la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niños (EndViolence), de la que México es parte, declara al matrimonio infantil como otra forma de violencia.

Y, por absurdo que parezca, aún hay 14 estados que permiten el matrimonio infantil: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Zacatecas, Campeche, Sonora, Guerrero y Morelos. Aunque la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y adolescentes estipula como edad mínima 18 años. Es por ello que Save the Children y EndViolence, invitaron a los gobiernos de esos estados a ajustar los códigos locales a la Ley General.

Otro dato que revela lo no hecho por las instituciones de protección infantil en México, tampoco por la Secretaría de Educación Pública: México es el país con mayor número de embarazos en adolescentes de la OCDE. Una de cada dos adolescentes entre 12 y 19 años que inicia su vida sexual se embaraza. Y, cuando una adolescente que se embaraza no cuenta con apoyo institucional para terminar sus estudios. Luego hay un grave faltante de la SEP que debe ser resarcido.

Respecto a casos relacionados con violencia sexual, fueron atendidas, por este motivo 317 mil 996 niñas y adolescentes entre 0 y 15 años de edad, en servicios de salud del país, Jalisco incluido. Cuatro de cada 10 delitos sexuales tienen a menores de edad como víctimas y se han disparado los casos de embarazos en niñas de 10 años. La mortalidad materna adolescente subió de manera alarmante dentro de los servicios de salud pública, lo que revela que tampoco la Secretaría de Salud ha implementado formas de trato preferencial y especializado para estas menores. Y si la pobreza atiza más a las niñas y adolescentes, el embarazo les complica aún más las cosas, casi la mitad de ellas caen y permanecen en el quintil económico más pobre.

Otro agravio, que podría ser evitado por las autoridades pero hasta la fecha no hacen su trabajo, es que ¡México es el primer país emisor de pornografía infantil! Luego no es casual que la trata de niñas sea otro de los delitos de mayor incremento. Así, 4 de cada 10 desapariciones, son de niñas y adolescentes.

Las cifras están, la voz de alarma de Unicef y Save the Children se ha dado, pero continúa la irresponsabilidad de las instituciones gubernamentales que debieran proteger a la infancia de México, también a las niñas...