Es la seguridad

Arrancaron las campañas a presidentes municipales y en la zona metropolitana hay un solo tema: seguridad. El deterioro de la calidad de vida de Guadalajara tiene que ver fundamentalmente con el alza continua de los índices de violencia, pero sobre todo con el creciente sentimiento de miedo. Hemos dejado de hacer cosas porque no nos sentimos seguros en la calle y eso afecta de manera directa nuestra forma de estar y vivir en la ciudad.

Muchos de los candidatos están amarrados de pies y manos en este tema. El postulado por MC en Guadalajara, Ismael del Toro, no puede hacer críticas pues a quien aspira a relevar es nada menos que al hoy candidato a gobernador (Del Toro, como Ramiro Hernández, no podrá decir “me dejaron un cochinero” porque sería escupir para arriba) sin embargo si no parte del hecho de que la seguridad en Guadalajara y en la zona metropolitana están en franco deterioro, difícilmente encontrará un discurso que conecte. Tanto él como Pablo Lemus en Zapopan y María Elena Limón en Tlaquepaque tienen que comenzar por la autocrítica y reconocer que la famosa agencia de seguridad es un fracaso, que la coordinación metropolitana que plantearon es de papel y no hay resultados.

El candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara no está en mejor situación. Eduardo Almaguer fue fiscal con todas las atribuciones y tampoco tiene mucho de qué vanagloriarse, entre otras cosas porque siguieron haciendo lo mismo. Los méritos que Almaguer tiene que presumir es en temas específicos donde él se involucró directamente en busca de reflectores, pero no en la seguridad de los ciudadanos. Durante dos años los alcaldes y Gobierno del Estado se la pasaron echándose la bolita y la culpa hasta que un día entendieron que lo mejor era buscar un enemigo común y encontraron en el Sistema de Justicia Penal Adversarial en quien cebar sus ineficiencias.

Las autoridades no pueden, ni deben, darnos como explicación de un crimen que alguien estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Guadalajara no puede ser un lugar equivocado y ninguna hora o momento debe ser distinta al resto del día. A lo que aspiramos los tapatíos es a salir de nuestra casa a la hora que queramos, sea por trabajo o diversión (no le toca al Estado preguntar los motivos) con seguridad, con la certeza de que regresaremos a casa con bien y que la casa seguirá completa cuando lleguemos.

Candidatos, evítense (evítenos) rollos y diagnósticos: el tema es seguridad, díganos qué van a hacer.

