Es inevitable, brinca aquel clembuterol en "Canelo"

Tras conocerse que el boxeador mexicano Jaime Munguía dio positivo a sustancia prohibida en las evaluaciones de su muestra B por testosterona exógena, mismo resultado que apareció en su muestra A, inevitablemente brinca el recuerdo de aquel clembuterol en "Canelo" y los casos de dopaje en boxeadores vinculados a Canelo Team, Oscar Valdez, Julio César Martínez.

De acuerdo con la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), el primer resultado positivo de Jaime Munguía fue notificado el pasado 29 de mayo, revelando la presencia de metabolitos de testosterona de origen exógeno, una sustancia prohibida en el boxeo profesional.

La primera evaluación salió positiva posterior a su victoria por decisión unánime en una pelea de revancha ante el peleador francés Bruno Surace, que se llevó a cabo en mayo pasado y ahora el resultado del encuentro podría volcarse a un “no-contest” por parte de la British Boxing Board of Control (BBBofC), organismo que reguló el encuentro. Publicó Notifight.com

Tras conocer el resultado de la prueba A, Saúl "Canelo" Alvarez dijo que "con Munguía estamos al cien por ciento, solamente él sabe lo que pasó. Eddy solo lo entrena. Hace tiempo le dije a Eddy, tu tienes, el día que vayas a agarrar a un peleador, qué es lo que tienes qué hacer, agarrarlo desde todo, tú tienes que darle de comer, suplementación y todo, para que no te pasen esas cosas, porque ya han pasado y que le echan todo al Canelo Team".

Saúl "Canelo" Alvarez debe aplicar un enérgico correctivo a su mejor esquina del mundo, la que gana mucho dinero en cada una de sus exposiciones. Exigirles, como los empleados que son, que se dediquen al cien por ciento a entrenarlo, y se quiten de andar desperdiciando sus inversiones con boxeadores que sueñan con ganar las bolsas del tapatío, y las que, lamentablemente, jamás podrán ver sus ojos. Ese tiempo perdido desencadena en sucesos como los de Oscar Valdez, Julio César Martínez y ahora Jaime Munguía, constante que mantiene la puerta abierta para recordar que “Canelo” Alvarez dio positivo en niveles bajos de clembuterol en la primera edición con Gennady "GGG" Golovkin, lo que muchos aficionados no olvidan, y oscurece la única exposición cerebral del jalisciense, de boxeadorazo, con recursos, soportado por acondicionamiento físico y velocidad, caminando hacia atrás, contragolpeando desde las cuerdas.

Con ese historial, qué necedad de los boxeadores que creen que Canelo Team es el remedio para sacarse la lotería. Así que Marco Verde, a tomar cualquier precaución, o salirse de esa trampa.

El desempate "GGG"-"Canelo", se celebraría en mayo de 2018, se suspendió tras conocerse la noticia que el tapatío dio positivo en niveles bajos de clembuterol. El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confió en marzo de 2018 que “este es un momento para los oportunistas y detractores, tirarle con todo al ‘Canelo’, quien siempre se ha comportado de una manera limpia y ejemplar, siempre ha estado dispuesto a las pruebas”. Pero “GGG”, semanas después, en abril, fue directo: “Se los he dicho, no es la carne mexicana. Esto es ‘Canelo’. Esto es su equipo. Estos son sus promotores. ‘Canelo’ está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”. El campeón mundial medio está convencido que Alvarez consumió sustancias prohibidas en previas peleas, incluyendo la primera que protagonizaron en septiembre de 2017. Publicado en EL INFORMADOR, columna Match del 14 de septiembre de 2018... Y por ahí estaré atisbando.