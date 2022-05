Entrevista entreverada

Brian Rafael es un político postmoderno, ha sido uno de los cientos de asesores del Congreso, y ahora, a sus 26 años, aspira a una alcaldía prestigiosa. En entrevista se le preguntaba, pero ¿cómo puede aspirar a semejante cargo, con la delincuencia desbocada que vivimos? A lo cual dijo: la delincuencia es como el clima, algo con lo que debemos vivir, y así como no toca al gobierno evitar el calor o el frío, pues tampoco es su asunto impedir la inseguridad, nuestro trabajo es gobernar. Oiga don Brian Rafael, pero la delincuencia deja secuelas y costos muy altos -Claro, como una tormenta, no la podemos evitar, pero apoyar a los damnificados eso sí es nuestra tarea. ¿Y la corrupción, la impunidad? Mira, respondió, el buen político no se va a desgastar en esos temas, y ya lo dijo un expresidente, “la corrupción es nuestra cultura”, suena mal, pero es así que funcionamos.

Y la intención de usted es entonces ¿ofrecer buenos servicios? -Servicios, sí, y si se puede buenos, mejor, pero no se te va a ir en eso todo el presupuesto, yo sé que los alcaldes siempre están cortos de dinero, y la gente se contenta con algo de relumbrón y de lo demás, pues se aguanta. Por otra parte, no vas a bajarle a la nómina, si muchos de tus aliados, de los que te echaron la mano, están esperando su puesto.

Entonces, ¿para qué quiere usted ser alcalde? -Es escalafón, en política todo es escalafón, y según la alcaldía que agarres, es el tamaño del escalafón, siempre hay que estar viendo lo que sigue. Y usted ¿ya pertenece a algún partido? -ando viendo, tu partido no es sólo el que te hace candidato, sino el que te hace triunfador, ya sé que algunos colegas se alquilan sólo de candidatos, ya saben que no van a ganar, pero los contratan para no perder registro, para estar presentes y esas cosas, y sin andan urgidos de dinero, pues no les viene mal, pero no, yo quiero ganar.

Eso significa que ¿elegirá usted a un partido, digamos, de moda, que le garantice el voto popular? -¿Voto popular? ¿Para qué nos hacemos tontos? No hay voto popular, el voto es algo que te aseguran los grupos de poder, los que te garantizan que sí vas a ganar, y ellos saben como hacerlo y lo hacen, por eso mi prioridad son los grupos de poder, primero los que te pueden hacer alcalde, y luego los que sigan, según el escalafón.

¿O sea que entre los grupos de poder también hay niveles? -Pero si por supuesto, desde una organización popular de las periferias, o los cargadores de una central de abastos, o los grandes empresarios. -¿También los cárteles? -¿Y quién se va a poner a averiguarlo?, medio México está implicado de una o de otra manera ¿o no?

O sea que ¿alcaldes, gobernadores y presidentes a quien sirven son a los grupos de poder, no a la sociedad? -No lo veas tan en negro, digamos que servimos todos a la patria valiéndonos de los grupos de poder, de tal modo que, si los tienes contentos a ellos, ya puedes entregarte al servicio de los demás.