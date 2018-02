Entre más control, más fracaso; entre más fracaso, más poder

Si estudiamos las propuestas de López Obrador y las comparamos con los postulados de los países de la “Revolución Bolivariana” o del Socialismo del Siglo XXI como Venezuela, su peor exponente, pero principal financista, veremos similitudes de espanto. Pero no es casualidad. Aquí sí hay un complot. Una conspiración hecha y derecha. Y no es de risa, como quieren parecer la intervención Rusa.

Todo relacionado con el ocaso de la Unión Soviética. Como es sabido, México fue una excepción en la Guerra Fría. A cambio de algo de dinero, petróleo y apoyos diplomáticos, los cubanos a diferencia de Centro América, Sudamérica, e incluso hasta en África; no utilizaron los recursos soviéticos por Cuba para fomentar guerrillas de todo tipo en nuestras tierras, buscando la llegada al poder por la vía armada e imponer el comunismo. Marx señalaba al comunismo como el destino indubitable del capitalismo y se equivocó. Lenin no lo vio así: se valía adelantar vísperas con la violencia. Y con un régimen totalitario como resultado y vía; y no se equivocó. Por eso fracasaron los dos.

Pero hoy hay otra. La democrática. Por el voto. En la Hispanoamérica. Sembrada de forma inteligente, pero con la misma finalidad: control y fracaso. Entre más control, más fracaso. Y lo más importante: entre más fracaso, más poder.

Citar a los grupos guerrilleros que llevaron a varios de esos países a la guerra civil, no tiene sentido. Citar a todos los gobiernos militares de derecha o izquierda como reacción, tampoco. Ni mucho menos la cantidad de muertos, desaparecidos y daños hechos por todos. Ni tanto golpe de Estado. Ni tanta autocracia de colores variopintos. Todo en la segunda mitad del Siglo XX. Por eso en México, las guerrillas comunistas fueron tan débiles. Y casi no nos dimos cuenta.

Ante el derrumbe de la Unión Soviética, Cuba se quedó sin su apoyo. Y sin dinero y energía se fueron a una crisis espectacular. La llamaron “El periodo especial”. Por ello, Fidel Castro urdió un plan para no llegar a lo vivido hoy en Venezuela. (Si quiere saber quién era él en realidad, lea “La vida oculta de Fidel Castro” de Juan R. Sánchez. Si se quiere seguir autoengañando, pues no).

Dicho plan se materializó en el llamado Foro de Sao Paulo (FSP) formado casualmente en 1990. Al cual sigue perteneciendo de acuerdo a su página web, el PRD ¿? y el PT; y dos comunistas infaltables. Pero solo MORENA (la escisión del PRD de AMLO y su sospechosa apertura actual) parece hacerle caso a sus ideas. Ven a Venezuela como ejemplar. ¡Y sin estar inscritos! Como tampoco están inscritos en la Internacional Socialista, donde solo aparecen el PRI y el PRD. Así viendo la formalidad y abriendo los ojos: la izquierda es la derecha y la derecha la izquierda. O algo parecido. O al revés volteado. O viendo a través de un espejo rociado de peyote, todo lo anterior.

Su finalidad castrista: autocracia, vía la democracia. Y la estrategia —insito es una estrategia—, del populismo o demagogia para eso. Sí hay un complot. Desde esa otra mafia de/del poder. Porque hay muchas. Demasiadas.

