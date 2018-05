"Entes mutantes"

Desde siempre la mutación es un estado que es permanente en nuestro universo, es más, los estudios del doctor De Vries que en 1901 aplicó el término mutaciones biológicas, respecto de los cambios hereditarios en los cromosomas que tienen los sujetos que habitan el planeta Tierra. Lo anterior no tiene nada que ver con nuestro tema dominical, pero tiene relación con comentarios hechos por un solitario lector quien me preguntó si no me canso de escribir babiecadas mencionadas cada semana que charlamos por este medio y como no me he cansado, pues, he querido complacer a ese lector, ya que no creo que haya muchos y hay que cuidarlos, pero eso no tiene nada que ver con el tema.

Dado que éste es un periódico familiar, para ser leído por niños y adultos tampoco hablaré de los políticos mutantes, que en esta temporada abundan y no lo hago en virtud de que lo considero un subtema de la pornografía.

El tema a tratar es mucho más sencillo, pero cuando quiero darla de culto me hago bolas, al final de cuenta mutar es cambiar, sólo que dicho por un político o reportero de los medios audiovisuales (si me acuerdo, algún día hablaremos de ese tema); pero mi pregunta es más sencilla; ¿a qué horas cambió el concepto que mis tías respecto de muchos de mis parientes? En especial me estoy refiriendo al tío Tolito y al tio Dido ya les he contado algunos datos de las actividades sicalípticas realizadas en la concupiscente vida de los tíos que los convirtió de ser unos príncipes azules en unos viejos rabo verde. Sí, qué pena, pero la tía Chole siempre anunció que a ambos los perdería, como a Salomón su desmedido amor por las mujeres y ante el alegato de Dido, de que se trataba de amores platónicos, la tía siempre le contestaba que eran platónicos porque se las quería echar al plato.

Pero también los conceptos del acercamiento intergéneros han cambiado, ahora nos dicen que el concepto del piropo ha variado ( y no me refiero en ninguna manera a manifestaciones vulgares, éstas deben eliminarse) por fortuna ya estoy fuera de la pelea y siempre fui muy bruto para galantear; pero recuerdo hace mil años que una amiga guapísima que tenía, me contó de un piropo que le habían echado y que le había gustado se lo dijeran: “está usted más bien hecha que las tablas de multiplicar” y mire usted que las tablas están muy bien hechas, pero eso pasó hace mucho y a la mejor ya es material inadecuado.

La verdad es que no sé si mis tíos no tendrán espejo en su casa o hayan perdido su acta de nacimiento, pero de hecho no puedo imaginarme un intento de galanteo, cuando es evidente que hace años cambiaron el sex appeal por el check appeal y a esta edad sólo pueden dar dinero o asco, o las dos cosas.

Pero ¿dónde estuvo el cambio de príncipe azul a viejo rabo verde?

