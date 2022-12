Hoy concluye la fase de Octavos de Final del Mundial de Qatar, con los partidos Marruecos contra España y Portugal frente a Suiza; los triunfadores de estos cotejos se medirán en la ronda de Cuartos de Final.

Por una cuestión de calendario en esta ocasión no hubo un día de descanso entre la Fase de Grupos y la de Octavos de Final, de hecho, desde el partido de inauguración en un 20 de noviembre que hoy parece lejano, el balón mundialista no ha dejado de rodar.

Por esta causa varios equipos que aún festejaban el haber avanzado a la segunda etapa del certamen mundialista, muy poco tiempo después comenzaron a hacer la maletas para volver a casa.

Después de la Fase de Grupos se destacó que tres equipos de la Confederación Asiática habían obtenido su pase; ahora ya no queda ninguno. A Australia lo despidió Argentina, a Japón Croacia, y a Corea del Sur, Brasil.

En un encuentro que causó más ardor en los ojos que la arena del desierto de Qatar, disputado en el Estadio Al Janoub, Japón y Croacia empataron 1-1 en los noventa minutos, se procedió al alargue, pero pareció que ambos contendientes pactaron definir al ganador en penales, porque ambos procuraron evitar el error antes que buscar el gol de la calificación.

Si la estrategia nipona era esa, a la hora buena la ejecución fue desastrosa. Los asiáticos erraron sus dos primeros penales e hicieron héroe al guardameta balcánico Dominik Livakovic, quien además del par inicial atajó un tercer penal.

Un poco más tarde en el Estadio 974 hubo carnaval en diciembre. Brasil mostró su poderío y con Neymar de regreso y con Pelé en su pensamiento, el Scratch du Oro hizo “cera y pabilo” con los sudcoreanos. En la primera media hora del partido ya el marcador estaba 3-0, cortesía de Vinicius Jr, Neymar de penal y Richarlison; en el segundo tiempo Lucas Paquetá anotaría el cuarto, los coreanos descontaron a 15 minutos del final para regresar a Seúl y platicar cómo le ganaron a Portugal y que le anotaron un gol a Brasil.

Al término del encuentro todos los jugadores brasileños desplegaron una manta con dedicatoria a “O Rei”.

Ya se aprecia un descenso evidente de aficionados que vinieron al Mundial y que ya se fueron al quedar eliminada su Selección, reconociendo que finalmente fueron las fanaticadas foráneas las que salvaron el ambiente mundialista.

Por obvias razones a estas alturas lo que más se ve son aficionados argentinos, aunque para los locales y algunos aficionados de sus países vecinos, la Selección que cautiva es Brasil.

Hasta ahora el Mundial no nos ha dado punto de reposo, pero se vienen dos días de receso y por tal motivo algunos representantes de medios de comunicación ya preparan sus excursiones al desierto con paseo en camello incluido, visitar alguna mezquita o visitar Katara o el mercado Souq Waquif o las espectaculares Twins Towers de Doha.

Mientras tanto, un lugar que se tenía que visitar era una gasolinera, tal cual sin otro propósito que saber cuánto cuesta el litro de gasolina en un país del potencial petrolero y cuya principal fuente de riqueza son los hidrocarburos.

El costo del litro de la gasolina más económica que es de 91 octanos es de 1.95 riyale. Esta cantidad, dividida entre 3.60, que es el tipo de cambio con el dólar, da a .54 centavos de dólar el litro, multiplicado por 19.50 tipo de cambio peso-dólar, nos da que el precio del litro de gasolina en Qatar es de 10.56 pesos, aproximadamente. Desde luego, la palabra “gasolinazo” no la saben ni pronunciar.

Por lo demás, las gasolineras son más grandes de lo que son en México, porque además de que cuentan con un mayor número de bombas para despachar combustible, ofrecen los servicios de tienda de conveniencia, auto lavado, aspirado, cambio de aceite, llantera, dando la opción del autoservicio. Fue peculiar ver a una señora vestida de la forma tradicional acompañada de sus hijos, que llegó a la zona del auto aspirado y decidió hacerlo ella misma, me dijo que así no pierde tanto tiempo.

Los servicios tienen capacidad para atender entre cinco y seis autos a la vez.

Dado el alto ingreso económico que se tiene en Qatar, no se acostumbra dar propina, pero tampoco se hacen los negados, y cuando de acuerdo a nuestras costumbres se pregunta “cuanto se debe por cambiar un llanta por ejemplo”, como no queriendo y en voz baja, los empleados responden “it’s your choice”,