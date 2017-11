La Fórmula Uno retoma sus actividades mañana bajo la luz de la luna en Abu Dhabi. La última competencia del calendario podrá no tener la importancia de años pasados, ya que ambos campeonatos mundiales están decididos. Tan sólo un otoño atrás, la batalla por la corona todavía podría ser arrebatada por Lewis Hamilton a Nico Rosberg, si el británico triunfaba y el alemán termina detrás del tercer puesto.

El pasado es historia y este año nos regaló una batalla que por desgracia terminó prematuramente con los problemas de Ferrari, pero fuimos testigos de dos grandes armadoras y una dupla de pilotos privilegiada.

La temporada llega a su fin y aunque muchas preguntas ya tienen respuestas, les comparto lo que para mí serán las piezas claves a observar y analizar durante este fin de semana. La temporada 2017 ha estado plagada de altibajos para Sergio Pérez, sin embargo, si el mexicano consigue el sexto puesto en Yas Marina superaría su mejor temporada en el máximo circuito, amasando 102 puntos.

Esta cuarta temporada para Checo en Force India creo que ha sido la más difícil desde que arribó a la escudería, Esteban Ocon llegó con muchos elogios pero pocos resultados, sin embargo no desperdició tiempo y desde el comienzo demostró sobre la pista que no interpretaría un papel secundario dentro de la organización. La diferencia entre los pilotos de Force India es de tan solo 11 puntos en el campeonato y existe la posibilidad de que Esteban lo sobrepase y le arrebate al tapatío el título virtual del mejor del resto, pero independiente del resultado y por común pensamiento de los medios en general, es la experiencia y liderazgo mostrado por parte del mexicano lo que consolida a Force India.

La carrera del domingo también cierra ciclos en varias escuderías más dentro de la parrilla. McLaren por fin termina, a petición de Fernando Alonso, con una terrible sociedad con Honda. Aunque no condono la falta de desempeño por parte de los japoneses, me preocupa el poder y precedente que genera la decisión para futuros pilotos. El desenlace de esta historia me gustaría compararla a la época en que para los pilotos era prohibido criticar y menos exigir las herramientas proveídas.

Se termina un 2017 que sin lugar a dudas extrañó la presencia de la defensa por el campeonato cuando Nico Rosberg decidió abandonar el circo, pero nos regaló una seria batalla entre generaciones.

Las lámparas brillarán por última ocasión en este 2017, pero el calor de la próxima ya cobija a los seguidores y seguramente la temporada 2018 promete mucho que analizar.

