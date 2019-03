En una galaxia no tan lejana

Hace casi tres años el abogado y profesor Cass Sunstein escribió un libro titulado The World According to Star Wars. Dentro del mismo, Sunstein ilustra distintas teorías interpretativas de la emblemática saga. En éstas, plasma cómo se puede analizar, desde un punto de vista budista, cristiano, económico, entre otros sumamente interesantes. Más allá de la excelencia literaria, Sunstein expresa una serie de lecciones que nos dejan las películas. Sus dos enfoques principales a lo largo del libro son las moralejas que la saga nos deja acerca del libre albedrío y el viaje del héroe. Veamos.

Cada día nos enfrentamos a una serie de opciones académicas, laborales, espirituales y emocionales, entre las cuales debemos escoger la más benéfica para nuestro ser y, con ello, nuestra paz moral. A nivel personal, el mundo nos experimenta decisión tras decisión, abriendo paso al efecto mariposa. Cada decisión que tomamos, por más mínima que la consideremos, tiene una consecuencia en nuestros proyectos de vida y cualquier cambio de acción sobre la misma decisión hubiera generado consecuencias abismalmente diferentes. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Anakin no hubiera cortado la mano a Mace Windu en el segundo que decidió defender a Palpatine? ¿Cómo estaría hoy el país si el primero de julio pasado AMLO hubiera perdido por tercera vez las elecciones presidenciales?

El viaje del héroe, elaborado por Joseph Campbell, es el segundo gran postulado que plantea Sunstein. Para poder generar perspectiva y brindar valor agregado a nuestras vidas, igual que Luke, tenemos que distanciarnos de la rutina a la que estamos acostumbrados y emprender un viaje que nos permita consolidar nuestra visión y nuestras metas como individuos. El viaje del héroe lo podemos ver en distintas leyendas, tales como Hércules y El Señor de los Anillos, por mencionar algunos. Sea el ejemplo que sea, en algún punto de nuestras vidas todos debemos buscar emprender el “viaje del héroe” para poder fortalecer nuestros ideales y así, convertirnos en jedis bajo nuestros propios términos.

Una vez analizadas las dos grandes lecciones de la saga a nivel individual, pasemos a reflexionar brevemente sobre nuestra postura con respecto al Gobierno. Con la situación política tan complicada a la que nos enfrentamos actualmente, con un país dividido y una clara oposición, cada uno de nosotros se debe preguntar a la mejor luz de Star Wars, ¿somos los “rebeldes” de Star Wars, empapados con un constante afán de desmantelar nuestro actual Gobierno sujetos a la esperanza de establecer uno más justo? O, por el otro lado, ¿somos simpatizantes del Imperio, los sith y su ordenamiento gubernamental? Sigo hablando de Star Wars, cualquier parecido con el Gobierno actual es mera coincidencia.