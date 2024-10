En seguridad, “a las pruebas nos remitimos”

En su toma de posesión, Claudia Sheinbaum dijo: “Tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad… y la justicia”. Ocho días después, dio a conocer —acompañada por su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch— su estrategia de seguridad con enfoque en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y una mayor coordinación. ¿Es lo mismo o hay algo nuevo?

Para empezar, el planteamiento fue más serio, formal y realista, porque no se habló de “abrazos, no balazos”, ni de “los voy a acusar con sus mamás y con sus abuelos”, como dijera quien no merece que mencionemos su nombre. Sin embargo, no hay algo diferente o novedoso. Se habla —en el primer eje— de atender a los vulnerables, de alejar de la tentación a aquellos que pueden ser el objetivo de pasar a formar parte de la delincuencia, lo cual es obvio y de sentido común. En el segundo y tercer eje, donde hace referencia a la consolidación de la Guardia Nacional —ahora como parte de las Fuerzas Armadas— dentro del Ejército y fortalecer la inteligencia y la investigación, deben ser prioridades permanentes —en todos los cuerpos de seguridad— y que desde siempre se han planteado como una carencia en México. Y en el cuarto —eje—, la coordinación de todas las corporaciones de seguridad en el país, ahí es donde “la puerca torció el rabo”.

Por supuesto que el tema de seguridad no puede ser visto solo como un problema de interés federal. Es de interés nacional y en él deben involucrarse todas las corporaciones policiacas existentes y actuar de manera coordinada. Sin embargo, para nadie es un secreto las condiciones de recursos y capacitación con que cuentan las policías estatales y municipales, además de las sospechas de falta de honestidad e involucramiento que algunos de sus miembros tienen con los grupos delincuenciales. Claro que se requiere la participación de todos los cuerpos de seguridad en todos los niveles, pero antes hay que hacer una depuración, capacitación y proporcionarles condiciones dignas de trabajo a tan riesgoso empleo.

Ayer, García Harfuch decía que la nueva Secretaría de Inteligencia e Investigación “contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales”. ¿Que no están de sobra identificadas? Por lo menos las más importantes. Tan identificadas están y han trabajado muchos años a sus anchas, que nuestros vecinos las ubicaron y se llevaron a algunos de sus cabecillas ¡hasta por su propia voluntad!

Así que, con la nueva estrategia de seguridad —ojalá y Dios quiera funcione—, pero “a las pruebas nos remitimos”.

¿Usted qué opina?