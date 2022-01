Emprender en tiempos de crisis

Una de las frases más conocidas del físico alemán Albert Einstein es aquella que dice “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos”, y a pesar de lo simple de la frase y su lógica sin falla, en México muchos sectores de la economía siguen “atados” haciendo lo mismo que hacían antes de la pandemia y esperando que los cambios que hemos vivido mundialmente como sociedad no les afecten en su operación.

En los últimos meses hemos visto cómo empresas que tardaron en ganar terreno, en solidificarse, se vinieron abajo por una incompatibilidad con la realidad cambiante que la pandemia ha traído, y que sin duda, con COVID o sin él, llegó para quedarse en nuestros mercados, en la forma de relacionarnos, de hacer negocios e incluso en la forma en la que nos divertimos.

Las personas hemos cambiado, pasar tanto tiempo en casa nos ha hecho replantearnos el orden de las cosas, la manera en la que satisfacemos nuestras necesidades ya no es la misma, por ello, esta realidad no sólo demanda de las empresas un cambio externo, sino que reclama también fuertes ajustes en su interior. La manera de operar, la dinámica con los trabajadores, la relación con los clientes, también han cambiado y esto ha sacudido tan fuerte sus cimientos que la rigidez de éstos (no confundir con solidez) ha fracturado, con peligro de derrumbe, la permanencia de no pocos negocios.

Consciente de ésta realidad, el Foro Económico Mundial propuso a las empresas tomar tres medidas para que, primeramente, superaran la crisis, y segundo, pudieran aspirar a un crecimiento sostenido:

1.- Combinar velocidad y estabilidad. En la medida que una empresa sea ágil y receptiva a lo que sucede en su exterior, su capacidad de innovación y dinamismo en conjunto con la solidez de su experiencia pueden garantizar su estabilidad.

2.- Convertir la digitalización en una ventaja. Si una empresa no tiene presencia y acción digital, no existe en el mapa, sin embargo, esta digitalización no sólo es hacia afuera de la organización sino hacia adentro, los retos de la pandemia demandan modelos de trabajo remotos o híbridos para continuar con la operación.

3.- Impulsar el cambio sistémico a través de la cooperación. Ninguna empresa funciona de manera aislada, el ser conscientes de la dependencia que tenemos entre nosotros nos hace corresponsables de las medidas que adoptamos, un ejemplo claro es la crisis de los microchips y cómo ha afectado a todos los que producen tecnología y de paso a todos lo que la consumimos.

Mientras la industria tradicional lucha entre la adaptación y la superviviencia, deja a su paso una brecha que se convierte en oportunidad para el emprendimiento. La capacidad creativa del mexicano siempre se ha sobrepuesto a los retos más grandes que se le han presentado.

El perfil del emprendedor en México tiene un común denominador, su resiliencia y espíritu inquieto. Podemos ver que, a pesar de que el Índice de Emprendimiento Global estimado por el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Global, nos sitúa prácticamente a la mitad del listado superados por países como Belice y Tailandia, las grandes crisis se han transformado en oportunidades de negocio, pues la innovación y el emprendimiento han sido reconocidos como pilares fundamentales en el crecimiento y el desarrollo de un país.

¿Qué requieren los emprendedores para poder aprovechar este cambio de paradigmas? Bueno, la respuesta no se reduce a una fórmula mágica, pero sin duda dos de los puntos más importantes son: acceso a un asesoramiento con expertos en su área de negocios y un marco de difusión para que más personas puedan dar a conocer su propuesta de valor a un mayor público.

Trascender fronteras, romper paradigmas y ofrecer grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, son las razones por las que regresan los UP Innovation Awards que en la Universidad Panamericana a través de su incubadora y aceleradora de negocios, SPARK UP, creamos para reconocer, seleccionar y premiar nuevos productos y/o servicios que beneficiarán a la humanidad. Con apoyo de empresas aliadas líderes en la industria buscamos facilitar y consolidar la inserción activa en el mercado de los proyectos ganadores. No importa si apenas son una idea validada, tal vez un prototipo funcional o si ya generan ventas en el mercado, cada uno de ellos tiene su propia categoría de premiación y está listo para ser reconocido por nuestros expertos dentro de las 7 áreas temáticas de los UPIA’s: Internet of things, Educación, Movilidad Urbana, Salud y Biotecnología, Energías Renovables, Software e Industrias creativas.

*El Mtro. Alejandro Tiscareño Pedroza es director de SPARK UP de la Universidad Panamericana.