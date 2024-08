Empieza a alucinar y mostrarse frustrado

Más que normal por las presiones que significan una campaña presidencial, muchos lo ven desorientado y hasta llegan a calificarlo como preocupante. Es lo que perciben varias personas que rodean al expresidente Donald Trump y que ha salido a la luz pública en algunos medios de comunicación. La manera en que ha despegado la campaña de Kamala Harris y el impacto de la vicepresidenta en la percepción ciudadana tienen a Trump “inseguro”, dicen sus allegados, “y no sabe cómo enfrentarla”, según publicó The New York Times. Hay quienes opinan que “está recalibrando la situación”, pero para otros “son errores dañinos” los que está cometiendo y que le pueden costar la elección.

En la sobremesa de una cena celebrada el pasado 2 de agosto, Trump expresó que “Tenemos que detener el robo”, posiblemente haciendo referencia a sus falsas afirmaciones de las elecciones del 2020 o posiblemente adelantándose a un posible resultado adverso el 5 de noviembre próximo. Comentario que dejó perplejos a quienes lo rodeaban.

Sus mentiras o exageraciones -de Trump- cada día causan más sorpresa entre quienes las escuchan o entre quienes las interpretan. La semana pasada, durante la conferencia de prensa -a las que nunca convoca y que es una demostración que quiere más visibilidad- en su casa de Mar-a-Lago en Florida, hizo referencia al tamaño de las multitudes en sus mítines políticos, haciendo una comparación inesperada, al hablar de su arenga del 6 de enero de 2021 donde provocó la invasión del Capitolio, comparándola con el histórico mensaje de Martin Luther King -“I have a dream (Yo tengo un sueño)”- en pro de los derechos civiles para los negros del 28 de agosto de 1963, al decir “Nadie ha hablado ante multitudes más grandes que yo. Si miras a Martin Luther King, cuando pronunció su discurso, su gran discurso, y miras el nuestro, verás el mismo escenario, todo igual, pero en realidad yo tenía más gente”. Delirante su observación. Y ahora, no conforme con sus alucinaciones, este fin de semana Trump llevó esa obsesión de las multitudes que Kamala Harris atrae en sus mítines, diciendo que son falsas las imágenes en las redes sociales y que son “manipuladas usando inteligencia artificial”. Entre los integrantes de la campana de Kamala Harris ya han empezado a burlarse de Trump por su frustración por las multitudes.

La realidad entre el electorado, es que en tres estados claves -según encuestas de The New York Times/Siena College- muestran que en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, ha habido un cambio dramático desde la renuncia de Biden a la candidatura y la llegada de Harris a la nominación. La ventaja de Kamala sobre Trump es de cuatro puntos porcentuales -50% / 46%-, lo que está dejando de representar un empate técnico.

Lo que verdaderamente va a empezar a decidir la elección, será el debate entre ambos candidatos el 10 de septiembre en la cadena de televisión ABC, compromiso que Trump quiso evadir con la renuncia de Biden, pero que alguien le recomendó retomar el rumbo y aceptarlo. Será el “cara a cara” entre la Fiscal ante el Criminal o entre el alucinado y frustrado ex presidente ante el “torbellino” que resultó ser la vicepresidenta.

¿Usted, qué opina?