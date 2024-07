Ellos pensaron en nombrar funcionarios locales o también el tambor es tropa

Según afirmó la futura consejera jurídica de la doctora Claudita, el plan de democratización para jueces y magistrados incluye, desde luego, cuando menos a los magistrados estatales y a los jueces, lo que, según mis cuentas, yo calculo serán como doscientos funcionarios por estado. O sea que en la nacional significan seis mil cuatrocientas chambas para organizar elecciones, lo cual a mí se me hace mucha gente, aunque hubiera un candidato por chamba, que yo creo habrá más gente que quisiera entrar a esa nómina y no son gordas de horno los nombramientos, se requieren calificaciones y sanciones (que también propuse), pero debe haber muchos propuestos.

Debe de haber muchas, muchísimas proposiciones de cómo elegir jueces y magistrados y secretarios, yo mismo hace como veinte años terminé una chamba en el Consejo de la Judicatura y como parte del trabajo, decidí escribir un texto que mostrara mi visión sobre la función de la justicia en nuestro estado y se publicó por el Consejo, y aún me quedan algunos ejemplares. Lo titulé Una visión de la justicia en Jalisco y en este analizaba su labor y proponía, entre otras cosas, un sistema para elegir magistrados, jueces y secretarios; propuesta que en su momento no tuvo ningún éxito y a nadie le interesó, pero ahora me hizo pensar que debe de haber en el país cientos de trabajos iguales y mejores que ese, en que, si de verdad quieren que mejore la función judicial y esto se haga por sistema de elecciones, lo que en este momento no me parece que estén haciendo los funcionarios encargados por el poder.

Como ejemplo, cito al diputado Fernández Noroña, uno de los cerebros más preclaros de las cámaras y personaje muy cercano al señor presidente López Obrador y a la presidenta electa, quienes lo reconocen como funcionario, pero no hacen caso a sus consejos, o sea, reconocen sus cualidades como tribuno y sus méritos políticos, aunque ser oído no es lo que importa.

Mi propuesta era sencilla: que los magistrados, de entre los jueces, elijan a los nuevos magistrados; los jueces, de entre los secretarios, elijan a los nuevos jueces, y los secretarios, de entre los oficiales mayores, elijan a los nuevos secretarios.

Pero no pretendo imponer este sistema, simplemente deseo que se analicen todas las propuestas, que deben existir miles de ellas y si hay alguien que no esté de acuerdo, que apele al consejo de adscripción del tribunal. Al fin, lo que necesitamos es mejorar el sistema, y el resultado será justicia pronta y expedita, y si esta no se da, pues todo habrá fallado.

