Eléctricos fuera de época

En 2019, un grupo de periodistas europeos especializados en automóviles eligió la Jaguar i-Pace como vehículo del año. Elogiaron su diseño, desempeño, equipo, modernidad. No había fallas en su juicio, el crossover de Jaguar merecía cada uno de los cumplidos, aunque no estoy seguro de haber votado por él -si fuera yo parte del jurado- por el precio, ya que me parecen más meritorios los autos menos costosos.

Hacer uno de alta gama, con presupuesto casi ilimitado, es más fácil. En estos días, sin embargo, apareció la noticia de que el i-Pace ha estado sufriendo por incendios iniciados en sus baterías. En lugar de hacer el más común llamado a revisión para arreglar el problema, la marca británica, que pertenece a la india Tata, decidió recomprar los ya vendidos y destruirlos. Seis años después de su nacimiento, el premiado Jaguar está muerto.

En mi opinión, no lo mató el tema de los incendios, esta fue solo la última pala de cal sobre al ataúd de uno más de los eléctricos que pocos quieren.

Europa ha sido tradicionalmente el continente que impone modas en muchas cosas, incluyendo la industria automotriz. No solo en diseño, también en tecnología y la energía usada para moverlos. Vaya, los alemanes inventaron el automóvil y también fueron quienes impulsaron el uso de los motores de combustión interna sobre los eléctricos -sí, ellos son más antiguos que los hoy llamados ICE (Internal Combustion Engines)- por su mayor eficiencia.

En los años 90 del siglo pasado impulsaron el diesel con fuerza, basados en el hecho de que ese combustible emitía menos gases de efecto invernadero, dando menos importancia al daño que hacían directo a la salud humana. También son ellos los mayores impulsores de los eléctricos, aunque China sea el país que más los fabrica y con mayor eficiencia. Pero la gente que los compra, en su gran mayoría, no lo hace por gusto, sino por leyes que hacen que convivir con un auto de gasolina o diesel sea cada vez más difícil, con la circulación cerrada en ciertas zonas y el estacionamiento prohibido en otras.

Varias marcas ya han cancelado proyectos de autos eléctricos ante esa resistencia del mercado, muchas europeas, como Mercedes-Benz, por ejemplo. Otras quisieran haberlo hecho.

Lo que viene

Lo que ha hecho que la demanda por autos eléctricos sea menor que la esperada es, principalmente, el costo de los mismos. La industria automotriz en general, ha apostado por vehículos grandes, equipados, poderosos y obviamente caros. La excepción de la regla es China, que ha logrado poner eléctricos de bajo precio en todos los países en los que ha logrado entrar, incluso México. BYD es la empresa de mayor crecimiento del planeta gracias a ello. La aún escasa red de cargadores públicos y el largo tiempo de recarga son las otras razones para su lenta adopción.

Esto, sin embargo, debe cambiar en cosa de dos o tres años. Varias marcas están trabajando en poner en el mercado vehículos con menor precio y tamaño, falta ver si esto no merma sus capacidades, principalmente la autonomía y la velocidad de carga.

Algunos analistas esperan que para 2027, en Europa al menos, los vehículos eléctricos sean más baratos que los de gasolina, lo que podría ser el principal incentivo para el crecimiento esperado.

Claro, las ventas de eléctricos siguen creciendo y deben seguir en esa dirección, pero salvo un avance realmente acelerado en la cantidad de cargadores públicos a escala global o de la tecnología para disminuir el tiempo de carga, la ansiedad por quedar sin energía en el camino seguirá haciendo necesario tener un coche de combustión interna para viajes, es decir, el auto eléctrico no será un substituto, sino una alternativa urbana.

El lento tiempo de desarrollo de las marcas occidentales, en general de alrededor de cinco años, hace que con estén por salir al mercado algunos autos eléctricos que probablemente no hubieran tenido luz verde para ello si la decisión hubiera tenido que tomarse hoy. Porque nadie sabe realmente si eléctricos de bajo precio serán lo exitosos que necesitan ser para justificar su existencia, mucho menos con la competencia de los chinos, que muchos consideran desleal.

Autos como los VW ID.1 y ID.2, el Kia EV3 o el Renegade eléctrico, podrían tener las mismas bajas ventas que el Fiat 500e, tanto en Europa como en Estados Unidos, no por malos autos, sino por estar llegando al mercado más tarde de lo debido.

