El tenis, formador de personas

Es muy importante saber por qué razón metemos a los chicos a jugar tenis, tal vez porque los ellos lo piden, eso sería lo ideal para empezar.

Para mi punto de vista como entrenador de tenis, es que los chicos jueguen tenis para formarlos, y no como jugadores, sino como personas, ya que le demos nosotros todo lo que tienen que hacer para saber y estar seguros de sí mismos en todo momento, podemos empezar a pensar a sacar un buen jugador, si no es así todos estamos perdiendo tiempo y mucho dinero.

Siempre como padres tenemos miedo de que los niños sufran o se golpeen, pero la mejor forma de aprender es esa, si no nunca van a vivir la realidad de la vida, y el tenis es un ejemplo fiel de ella, solo en la cancha y contra todo.

No puede ser o no se vale que un jugador no sepa qué tiene que llevar a la cancha, desde cuántas raquetas tiene que tener, qué tensión llevan sus cuerdas, grip, toalla, muñequeras, curitas, vendas, tobillera, gorra, y así un listado para que esté tranquilo que tiene todo bien armado para su partido, hasta barritas, plátanos, como también su líquido hidratante, que sepa qué cantidad consume en un partido.

Saber hasta cuánto tiempo tarda desde su casa o desde el hotel al club, y así calcular sus tiempos de entrenamientos y su próximo partido, y el tiempo para cuidar su cuerpo y revisar todos los puntos anteriores que no le falte nada.

No se vale que los padres estén buscando en qué ayudarlos, si estamos formándolos eso no puede ser, no sirve de nada, o porque creen que cuando juegan buscan a sus padres porque pierden una pelota y empiezan algunos hasta a llorar, es que ellos solos no pueden y quieren ayuda.

Si realmente queremos que sean profesionales como muchos padres quieren, lo malo es que los chavos no saben cómo pueden viajar solos por Europa o EU, si ni siquiera son capaces de llevarse una toalla a la cancha o no saben qué tensión o cuerda usan, seamos realistas, apoyemos a los chicos dejándolos SOLOS, que se hagan en la cancha, que aprendan, que se golpeen tanto con los golpes de su adversario como de sus propios errores.

Hablando de formación, tomemos el tema de la Final de futbol del Mundial, qué atletas, qué deportistas, qué cultura, respeto, sólo un amonestado, y eso que era la Final de un Mundial, tenemos que enseñarles a respetar al contrario, al árbitro, reclamar, pero con respeto y para ello hay que saber el reglamento, vuelvo a lo mismo, FORMARLOS.

Por eso es importante tener a los chicos en una cancha de tenis, empecemos YA!!!!!!!! Busquemos el cambio, hagamos las cosas diferentes y de seguro veremos cambios muy importantes.