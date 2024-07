El “sabelotodo” de Palacio no sabe nada

Hay que retroceder casi cinco años, hasta el 28 de septiembre de 2019, cuando, en una gira por Chihuahua, el Presidente López Obrador, al responder preguntas de los periodistas que lo acompañaban, fue tajante al afirmar: “Nada que el Presidente no sabe, no se enteró, de que lo engañan. Mentira, el Presidente se entera de todo”. Bueno, pues el tiempo se encargó de contradecirlo y dejarlo en ridículo. Además, con la exhibida que le dieron, no tuvo tiempo ni elementos para recurrir a sus “otros datos” y componer la embarazosa situación.

La detención o entrega de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López volvieron a obligar por enésima vez al Presidente a decir en su verborrea matutina: “tenemos que esperar a que nos informen…” haciendo referencia a la espera del informe del Gobierno estadounidense para que les digan cómo sucedió la captura de los capos.

Le preguntaron al Mandatario si los agentes estadounidenses trabajaron en territorio mexicano para lograr la detención o el acuerdo, y la respuesta fue dudosa: “No, no puedo descartar eso, pero no hay pruebas”. Y volvió a insistir que “está ciego”, al señalar que “lo mejor es esperar la información, para que no se caiga en conjeturas, en especulaciones…”. Ah, pero sí afirmó: “Lo que sí podemos decir es que no participó el Gobierno de México”. Y sacó de su chistera una ocurrencia para mostrar su ingenuidad ante su cotidiana audiencia de “periodistas”, al decir que: “No hemos encontrado nada más, se ha hecho una investigación por parte de la Fiscalía, y hasta ahora no hay nada… pero se va a saber, antes de que lo diga el corrido, lo vamos a saber” y esbozó una sonrisa.

Una “investigación” de la Fiscalía en México que sólo ha enredado la situación -como involucrando a un piloto y su avioneta que aparentemente no tienen nada que ver, pero que fueron mencionados irresponsablemente en la mañanera-, simple y sencillamente porque no cuenta con ningún elemento, sólo lo que se ha publicado en algunos medios estadounidenses que han ido “desenredando la madeja”.

El inquilino de Palacio no sabe lo que pasó, cómo sucedió, y su esperanza es que sepan algo antes que “salga el corrido”. El que dice que “el presidente se entera de todo”, el que presume saberlo todo o saber más de lo que sabe, a ese le conoce como “sabelotodo” -según el Diccionario de la Lengua Española-. Pero la verdad sobre si fue una detención provocada por agentes estadounidenses, una entrega voluntaria o una traición -como se especula que sucedió por parte de Joaquín Guzmán López con “El Mayo” Zambada-, solo la puede dar a conocer el Gobierno estadounidense que fue quien ejecutó la detención. Todo lo que se diga desde el púlpito mañanero, que salga de la Secretaría de Seguridad Pública o lo que diga la Fiscalía, son puras especulaciones, viniendo a confirmar que sí es “mentira que el Presidente se entera de todo”.

¿Usted qué opina?