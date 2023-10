El reparto

Nos cuentan que anda muy contento últimamente Pablo Lemus. Además de las señales que lo hacen prácticamente el candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, acaba de salir un nuevo ranking de alcaldes que lo posiciona como el mejor de los naranjas a nivel nacional. Le siguen Luis Donaldo Colosio y Juan José Frangie.

Muchos se preguntan: ¿Dónde quedaron otros alcaldes naranjas?

Mientras tanto, se comenta que en MC, el fin de semana se repartieron todas las posiciones importantes.

Los que se manifiesten en contra de los procesos internos o se muevan demasiado, recuerden que van perdiendo. ¿O qué?

***



Qué buen revuelo causó el mensaje que dirigió el ex presidente priista Ramiro Hernández García a sus correligionarios del más alto nivel en ese partido político en Jalisco, que son integrantes de la “Asociación de ex legisladores y ex regidores priistas”, quienes se reunieron el pasado viernes en su tradicional cita mensual que instauró don Porfirio Cortés Silva.

Y es que, según trasciende, Ramiro prácticamente destapó como un posible candidato a gobernador al presidente de la agrupación Confío en México, Salvador Cosío Gaona, a quien puso como ejemplo de cómo activar políticamente a la sociedad civil.

Algunos presentes aseguran que muchos asintieron con la cabeza. Y destaca que entre los asistentes estaban el ex gobernador Carlos Rivera Aceves, así como ex legisladores, ex regidores y ex dirigentes del partido.

Pura carta difícil, como dicen en el juego. ¿Qué tal?

***



El pasado viernes, la regidora priista tapatía Sofía García se destapó para encabezar la contienda por Guadalajara, abanderando a la alianza Va por Jalisco, en la que juegan juntos PRI, PAN y PRD.

Ahí estaban su presidenta Laura Haro y un buen número de simpatizantes del tricolor. Es más, entre los presentes estaban el panista Fernando Garza y varios albiazules más.

Así que mientras los de Movimiento Ciudadano siguen desgajando la naranja para ver quién va por cada contienda, dicen que los aliancistas van más ordenados. ¿Será?